Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1000000 злотых 1990 года "Фридерик Шопен" (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 373,2 гр
- Чистого золота (11,9867 oz) 372,8268 гр
- Диаметр 65 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж PROOF 1
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 1000000 злотых
- Год 1990
- Монетный двор Филадельфия
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1000000 злотых 1990 года "Фридерик Шопен". Это золотая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 255 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 200000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
48375 $
Цена в валюте аукциона 190000 PLN
Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность PROOF
Цена
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