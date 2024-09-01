Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 1990 года MW. Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1990 года со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 497 проданному на аукционе Numis Poland за 2800 PLN. Торги состоялись 21 ноября 2020.
Сохранность
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец Numis Poland
Дата 21 ноября 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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