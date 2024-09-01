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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 1990 года MW. Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - 20 злотых 1990 года MW Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 злотых 1990 года MW Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,65 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 104,712,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1990
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1990 года со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 497 проданному на аукционе Numis Poland за 2800 PLN. Торги состоялись 21 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Niemczyk (1)
  • Numis Poland (5)
  • Wójcicki (1)
Польша 20 злотых 1990 MW на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Польша 20 злотых 1990 MW на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 20 злотых 1990 MW на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Польша 20 злотых 1990 MW на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Польша 20 злотых 1990 MW на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 1990 MW на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Польша 20 злотых 1990 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 20 злотых 1990 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
Польша 20 злотых 1990 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 20 злотых 1990 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
Польша 20 злотых 1990 MW на аукционе Numis Poland - November 21, 2020
Польша 20 злотых 1990 MW на аукционе Numis Poland - November 21, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 21 ноября 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1990 MW на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Польша 20 злотых 1990 MW на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Польша 20 злотых 1990 MW на аукционе Numis Poland - April 6, 2019
Польша 20 злотых 1990 MW на аукционе Numis Poland - April 6, 2019
Продавец Numis Poland
Дата 6 апреля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
Польша 20 злотых 1990 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 20 злотых 1990 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1990 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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