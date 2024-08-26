Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Каталог монет Народной Республики (1949-1990)
Всего добавлено монет: 1113
Каталог монет Народная Республика 1949-1990
Памятные (золото)
Памятные (медно-никель)
Монеты Народной Республики с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Медно-никель $270 - 0 17
Польша, Народная Республика
20 злотых 1976 "Марцелий Новотко"
Алюминий $120 - 0 15
Польша, Народная Республика
10 грошей 1973 MW
Алюминий $70 - 0 169
Польша, Народная Республика
5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак"
Медно-никель $100 - 0 76
Польша, Народная Республика
1 злотый 1949. Медно-никель
Медно-никель $130 $70 0 23
Польша, Народная Республика
20 злотых 1986 MW
Алюминий $60 - 0 64
Польша, Народная Республика
1 злотый 1984 MW
Алюминий $120 - 0 90
Польша, Народная Республика
1 злотый 1949. Алюминий
Алюминий $35 $60 0 39
Польша, Народная Республика
1 злотый 1986 MW
Медно-никель $30 $7 0 9
Польша, Народная Республика
20 злотых 1990 MW. Медно-никель
Алюминий $100 - 0 34
Польша, Народная Республика
1 грош 1949
Алюминий $130 - 0 15
Польша, Народная Республика
10 грошей 1972 MW
Алюминий $290 - 0 10
Польша, Народная Республика
Пробный 1 грош 1949. Алюминий
Латунь $130 - 0 12
Польша, Народная Республика
5 злотых 1984 MW
Алюминий $65 - 0 33
Польша, Народная Республика
1 злотый 1985 MW
Медно-никель $45 - 0 18
Польша, Народная Республика
20 злотых 1976
Алюминий $35 - 0 65
Польша, Народная Республика
1 злотый 1974 MW
Алюминий $45 - 0 19
Польша, Народная Республика
10 грошей 1974
Алюминий $65 - 0 15
Польша, Народная Республика
50 грошей 1978. Без знака монетного двора
Медно-никель $40 - 0 38
Польша, Народная Республика
20 злотых 1973
Алюминий $70 $55 0 9
Польша, Народная Республика
1 злотый 1990 MW
Алюминий $65 - 0 38
Польша, Народная Республика
1 злотый 1975 MW
Алюминий $45 - 0 49
Польша, Народная Республика
1 злотый 1978 MW
Алюминий $40 - 0 34
Польша, Народная Республика
5 грошей 1962
Алюминий $40 $95 0 46
Польша, Народная Республика
1 злотый 1987 MW
Медно-никель $400 - 0 3
Польша, Народная Республика
20 злотых 1984 MW
Алюминий $35 $60 0 9
Польша, Народная Республика
2 злотых 1989 MW
Алюминий $55 - 0 17
Польша, Народная Республика
20 грошей 1973
Алюминий $45 - 0 49
Польша, Народная Республика
10 грошей 1961
Серебро $80 - 0 713
Польша, Народная Республика
100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка". Серебро
Медно-никель $80 - 0 10
Польша, Народная Республика
20 злотых 1975 "Марцелий Новотко"
Алюминий $80 $65 0 94
Польша, Народная Республика
1 злотый 1982 MW
Латунь $65 $20 0 11
Польша, Народная Республика
10 злотых 1990 MW. Латунь
Алюминий $50 - 0 28
Польша, Народная Республика
20 грошей 1961
Алюминий $65 - 0 110
Польша, Народная Республика
1 злотый 1965 MW
Алюминий $80 - 0 23
Польша, Народная Республика
50 грошей 1977 MW
Алюминий $4,400 - 0 11
Польша, Народная Республика
10 грошей 1973. Без знака монетного двора
Латунь $65 - 0 24
Польша, Народная Республика
5 злотых 1975
Медно-никель $110 - 0 10
Польша, Народная Республика
20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко"
Медно-никель $50 - 0 44
Польша, Народная Республика
10 грошей 1949. Медно-никель
Алюминий $65 - 0 133
Польша, Народная Республика
1 злотый 1966 MW
Медно-никель $40 $75 0 12
Польша, Народная Республика
10 злотых 1988 MW. Медно-никель
Серебро $55 $120 0 151
Польша, Народная Республика
200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики". Серебро
Алюминий $390 - 0 137
Польша, Народная Республика
1 злотый 1957
Алюминий $50 - 0 35
Польша, Народная Республика
1 злотый 1973 MW
Медно-никель $55 $40 0 9
Польша, Народная Республика
20 злотых 1987 MW
Алюминий $65 - 0 19
Польша, Народная Республика
10 грошей 1977 MW
Медно-никель $45 $50 0 14
Польша, Народная Республика
20 злотых 1988 MW
Алюминий $30 - 0 54
Польша, Народная Республика
50 грошей 1975
Алюминий $70 $50 0 16
Польша, Народная Республика
10 грошей 1979 MW
Алюминий $50 - 0 25
Польша, Народная Республика
20 грошей 1977 MW
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