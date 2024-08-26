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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Каталог монет Народной Республики (1949-1990)

Всего добавлено монет: 1113

Период чеканки Народной Республики
Каталог монет Народная Республика 1949-1990
coin Для обращения
coin Памятные (золото)
coin Памятные (серебро)
coin Памятные (медно-никель)
coin Пробные
Год монеты

Монеты Народной Республики с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
20 злотых 1976 "Марцелий Новотко"
 Медно-никель $270 - 0 17Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
10 грошей 1973 MW
 Алюминий $120 - 0 15Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак"
 Алюминий $70 - 0 169Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
1 злотый 1949. Медно-никель
 Медно-никель $100 - 0 76Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
20 злотых 1986 MW
 Медно-никель $130 $70 0 23Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
1 злотый 1984 MW
 Алюминий $60 - 0 64Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
1 злотый 1949. Алюминий
 Алюминий $120 - 0 90Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
1 злотый 1986 MW
 Алюминий $35 $60 0 39Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
20 злотых 1990 MW. Медно-никель
 Медно-никель $30 $7 0 9Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
1 грош 1949
 Алюминий $100 - 0 34Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
10 грошей 1972 MW
 Алюминий $130 - 0 15Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
Пробный 1 грош 1949. Алюминий
 Алюминий $290 - 0 10Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
5 злотых 1984 MW
 Латунь $130 - 0 12Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
1 злотый 1985 MW
 Алюминий $65 - 0 33Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
20 злотых 1976
 Медно-никель $45 - 0 18Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
1 злотый 1974 MW
 Алюминий $35 - 0 65Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
10 грошей 1974
 Алюминий $45 - 0 19Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
50 грошей 1978. Без знака монетного двора
 Алюминий $65 - 0 15Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
20 злотых 1973
 Медно-никель $40 - 0 38Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
1 злотый 1990 MW
 Алюминий $70 $55 0 9Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
1 злотый 1975 MW
 Алюминий $65 - 0 38Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
1 злотый 1978 MW
 Алюминий $45 - 0 49Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
5 грошей 1962
 Алюминий $40 - 0 34Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
1 злотый 1987 MW
 Алюминий $40 $95 0 46Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
20 злотых 1984 MW
 Медно-никель $400 - 0 3Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
2 злотых 1989 MW
 Алюминий $35 $60 0 9Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
20 грошей 1973
 Алюминий $55 - 0 17Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
10 грошей 1961
 Алюминий $45 - 0 49Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка". Серебро
 Серебро $80 - 0 713Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
20 злотых 1975 "Марцелий Новотко"
 Медно-никель $80 - 0 10Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
1 злотый 1982 MW
 Алюминий $80 $65 0 94Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
10 злотых 1990 MW. Латунь
 Латунь $65 $20 0 11Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
20 грошей 1961
 Алюминий $50 - 0 28Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
1 злотый 1965 MW
 Алюминий $65 - 0 110Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
50 грошей 1977 MW
 Алюминий $80 - 0 23Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
10 грошей 1973. Без знака монетного двора
 Алюминий $4,400 - 0 11Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
5 злотых 1975
 Латунь $65 - 0 24Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
20 злотых 1974 MW "Марцелий Новотко"
 Медно-никель $110 - 0 10Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
10 грошей 1949. Медно-никель
 Медно-никель $50 - 0 44Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
1 злотый 1966 MW
 Алюминий $65 - 0 133Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
10 злотых 1988 MW. Медно-никель
 Медно-никель $40 $75 0 12Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
200 злотых 1974 MW JMN "30 лет Польской Народной Республики". Серебро
 Серебро $55 $120 0 151Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
1 злотый 1957
 Алюминий $390 - 0 137Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
1 злотый 1973 MW
 Алюминий $50 - 0 35Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
20 злотых 1987 MW
 Медно-никель $55 $40 0 9Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
10 грошей 1977 MW
 Алюминий $65 - 0 19Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
20 злотых 1988 MW
 Медно-никель $45 $50 0 14Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
50 грошей 1975
 Алюминий $30 - 0 54Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
10 грошей 1979 MW
 Алюминий $70 $50 0 16Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
20 грошей 1977 MW
 Алюминий $50 - 0 25
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