Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Памятные золотые 2000 злотых Народной Республики - Польша
2000 злотых 1977Фридерик Шопен
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1977 MW Золото 4,000 1 116
2000 злотых 1979Николай Коперник
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1979 MW Золото 5,000 0 116
2000 злотых 1979Мария Склодовская-Кюри
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1979 MW Золото 5,000 0 97
2000 злотых 1979Мешко I
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1979 MW Золото 3,000 0 48
2000 злотых 1980XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1980 MW Золото 5,250 0 143
2000 злотых 1980Болеслав I Храбрый
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1980 MW Золото 2,500 0 49
2000 злотых 1980Казимир I Восстановитель
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1980 MW Золото 2,500 0 34
2000 злотых 1981Болеслав II Смелый
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1981 MW Золото 3,000 0 38
2000 злотых 1981Владислав I Герман
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1981 MW Золото 3,113 0 44
2000 злотых 1982-1986Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1982 CHI SW 500 1,250 0 761985 CHI SW - 2 0 41986 CHI SW 54 79 0 0
2000 злотых 1987Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1987 MW SW Золото 201 0 4
2000 злотых 1988Иоанн Павел II - 10 лет понтификата
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1988 MW ET 1,000 0 17
2000 злотых 1989Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1989 MW ET 1,000 0 19
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