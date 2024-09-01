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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Памятные золотые 2000 злотых Народной Республики - Польша

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2000 злотых 1977

Фридерик Шопен
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1977 MW Золото 4,000 1 116
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2000 злотых 1979

Николай Коперник
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1979 MW Золото 5,000 0 116
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2000 злотых 1979

Мария Склодовская-Кюри
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1979 MW Золото 5,000 0 97
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2000 злотых 1979

Мешко I
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1979 MW Золото 3,000 0 48
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2000 злотых 1980

XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1980 MW Золото 5,250 0 143
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2000 злотых 1980

Болеслав I Храбрый
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1980 MW Золото 2,500 0 49
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2000 злотых 1980

Казимир I Восстановитель
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1980 MW Золото 2,500 0 34
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2000 злотых 1981

Болеслав II Смелый
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1981 MW Золото 3,000 0 38
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2000 злотых 1981

Владислав I Герман
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1981 MW Золото 3,113 0 44
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2000 злотых 1982-1986

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1982 CHI SW 500 1,250 0 761985 CHI SW - 2 0 41986 CHI SW 54 79 0 0
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2000 злотых 1987

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1987 MW SW Золото 201 0 4
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2000 злотых 1988

Иоанн Павел II - 10 лет понтификата
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1988 MW ET 1,000 0 17
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2000 злотых 1989

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1989 MW ET 1,000 0 19
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