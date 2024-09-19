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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2000 злотых 1979 года MW "Мешко I". Золото (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 2000 злотых 1979 года MW "Мешко I" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 2000 злотых 1979 года MW "Мешко I" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,0 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 3,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2000 злотых
  • Год 1979
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2000 злотых 1979 года "Мешко I" со знаком MW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3090 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 800 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
544 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
609 $
Цена в валюте аукциона 2400 PLN
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе WAG - November 7, 2021
Продавец WAG
Дата 7 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мешко I" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2000 злотых 1979 "Мешко I" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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