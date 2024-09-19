Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2000 злотых 1979 года MW "Мешко I". Золото (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Золото
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,0 гр
- Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 3,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2000 злотых
- Год 1979
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2000 злотых 1979 года "Мешко I" со знаком MW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3090 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 800 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 7 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 2000 злотых 1979 "Мешко I" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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