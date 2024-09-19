2000 злотых 1979 года MW "Мешко I". Золото (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2000 злотых 1979 года "Мешко I" со знаком MW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3090 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 800 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2022.

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