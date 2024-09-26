Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1979 года

для обращения

Аверс
Реверс
5 злотых 1979 MW
Средняя цена 35 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
2 злотых 1979 MW
Средняя цена 40 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
20 грошей 1979 MW
Средняя цена 45 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
10 грошей 1979 MW
Средняя цена 70 $
Продажи
0 16

Памятные золотые

Аверс
Реверс
2000 злотых 1979 MW Николай Коперник Золото
Средняя цена 520 $
Продажи
0 116
Аверс
Реверс
2000 злотых 1979 MW Мария Склодовская-Кюри Золото
Средняя цена 540 $
Продажи
0 97
Аверс
Реверс
2000 злотых 1979 MW Мешко I Золото
Средняя цена 610 $
Продажи
0 48

Памятные серебряные

Аверс
Реверс
200 злотых 1979 MW Мешко I Серебро
Средняя цена 60 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
100 злотых 1979 MW Генрик Венявский Серебро
Средняя цена 15 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
100 злотых 1979 MW Людовик Заменгоф Серебро
Средняя цена 15 $
Продажи
0 72
Аверс
Реверс
100 злотых 1979 MW Рысь Серебро
Средняя цена 35 $
Продажи
0 77
Аверс
Реверс
100 злотых 1979 MW Серна Серебро
Средняя цена 30 $
Продажи
0 63

Памятные Медно-никелевые

Аверс
Реверс
50 злотых 1979 MW Мешко I Медно-никель
Средняя цена 95 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
20 злотых 1979 MW Международный год ребенка Медно-никель
Средняя цена 50 $
Продажи
0 28

Пробные монеты

Аверс
Реверс
2000 злотых 1979 MW Пробные Николай Коперник Никель
Средняя цена 170 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
2000 злотых 1979 MW Пробные Николай Коперник Золото
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2000 злотых 1979 MW Пробные Николай Коперник Серебро
Средняя цена 210 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2000 злотых 1979 MW Пробные Николай Коперник Медь
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2000 злотых 1979 MW Пробные Николай Коперник Алюминий
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2000 злотых 1979 MW Пробные Мария Склодовская-Кюри Никель
Средняя цена 90 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
2000 злотых 1979 MW Пробные Мария Склодовская-Кюри Золото
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2000 злотых 1979 MW Пробные Мешко I Никель
Средняя цена 140 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
2000 злотых 1979 MW Пробные Мешко I Золото
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2000 злотых 1979 MW Пробные Мешко I Бронза
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2000 злотых 1979 MW Пробные Мешко I Никель
Средняя цена 140 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
2000 злотых 1979 MW Пробные Мешко I Золото
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2000 злотых 1979 MW Пробные Мешко I Бронза
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
200 злотых 1979 MW Пробные Мешко I Никель
Средняя цена 100 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
200 злотых 1979 MW Пробные Мешко I Серебро
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
200 злотых 1979 MW Пробные Мешко I Никель
Средняя цена 160 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
200 злотых 1979 MW Пробные Мешко I Серебро
Средняя цена 140 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
100 злотых 1979 MW Пробные Генрик Венявский Никель
Средняя цена 95 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
100 злотых 1979 MW Пробные Генрик Венявский Серебро
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
100 злотых 1979 MW Пробные Генрик Венявский Никель
Средняя цена 110 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
100 злотых 1979 MW Пробные Генрик Венявский Серебро
Средняя цена 35 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
100 злотых 1979 MW Пробные Людовик Заменгоф Никель
Средняя цена 90 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
100 злотых 1979 MW Пробные Людовик Заменгоф Серебро
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
100 злотых 1979 MW Пробные Людовик Заменгоф Никель
Средняя цена 90 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
100 злотых 1979 MW Пробные Людовик Заменгоф Серебро
Средняя цена 35 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
100 злотых 1979 MW Пробные Рысь Никель
Средняя цена 200 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
100 злотых 1979 MW Пробные Рысь Серебро
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
100 злотых 1979 MW Пробные Рысь Никель
Средняя цена 650 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
100 злотых 1979 MW Пробные Рысь Серебро
Средняя цена 80 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
100 злотых 1979 MW Пробные Серна Никель
Средняя цена 210 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
100 злотых 1979 MW Пробные Серна Серебро
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
100 злотых 1979 MW Пробные Серна Никель
Средняя цена 160 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
100 злотых 1979 MW Пробные Серна Серебро
Средняя цена 65 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
50 злотых 1979 MW Пробные Мешко I Никель
Средняя цена 150 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
50 злотых 1979 MW Пробные Мешко I Медно-никель
Средняя цена 820 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
50 злотых 1979 MW Пробные Мешко I Никель
Средняя цена 160 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
50 злотых 1979 MW Пробные Мешко I Медно-никель
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
20 злотых 1979 MW Пробные Международный год ребенка Никель
Средняя цена 85 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
20 злотых 1979 MW Пробные Международный год ребенка Серебро
Средняя цена 40 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
20 злотых 1979 MW Пробные Международный год ребенка Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 злотых 1979 MW Пробные Центр здоровья матери Никель
Средняя цена 80 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
20 злотых 1979 MW Пробные Центр здоровья матери Медно-никель
Средняя цена 10 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
5 злотых 1979 MW Пробные Никель
Средняя цена 130 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
2 злотых 1979 MW Пробные Никель
Средняя цена 130 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
2 злотых 1979 MW Пробные Алюминий
Средняя цена
Продажи
0 0
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск