Монеты Польши 1979 года

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Польша
1979
Польша
Период:
1506-2020
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
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1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
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Для обращения
Памятные (золото)
Памятные (серебро)
Памятные (медно-никель)
Пробные
для обращения
5 злотых 1979 MW
Средняя цена
35 $
Продажи
0
12
2 злотых 1979 MW
Средняя цена
40 $
Продажи
0
14
20 грошей 1979 MW
Средняя цена
45 $
Продажи
0
29
10 грошей 1979 MW
Средняя цена
70 $
Продажи
0
16
Памятные золотые
2000 злотых 1979 MW Николай Коперник
Золото
Средняя цена
520 $
Продажи
0
116
2000 злотых 1979 MW Мария Склодовская-Кюри
Золото
Средняя цена
540 $
Продажи
0
97
2000 злотых 1979 MW Мешко I
Золото
Средняя цена
610 $
Продажи
0
48
Памятные серебряные
200 злотых 1979 MW Мешко I
Серебро
Средняя цена
60 $
Продажи
0
58
100 злотых 1979 MW Генрик Венявский
Серебро
Средняя цена
15 $
Продажи
0
58
100 злотых 1979 MW Людовик Заменгоф
Серебро
Средняя цена
15 $
Продажи
0
72
100 злотых 1979 MW Рысь
Серебро
Средняя цена
35 $
Продажи
0
77
100 злотых 1979 MW Серна
Серебро
Средняя цена
30 $
Продажи
0
63
Памятные Медно-никелевые
50 злотых 1979 MW Мешко I
Медно-никель
Средняя цена
95 $
Продажи
0
12
20 злотых 1979 MW Международный год ребенка
Медно-никель
Средняя цена
50 $
Продажи
0
28
Пробные монеты
2000 злотых 1979 MW Пробные Николай Коперник
Никель
Средняя цена
170 $
Продажи
0
31
2000 злотых 1979 MW Пробные Николай Коперник
Золото
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2000 злотых 1979 MW Пробные Николай Коперник
Серебро
Средняя цена
210 $
Продажи
0
2
2000 злотых 1979 MW Пробные Николай Коперник
Медь
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2000 злотых 1979 MW Пробные Николай Коперник
Алюминий
Средняя цена
—
Продажи
0
1
2000 злотых 1979 MW Пробные Мария Склодовская-Кюри
Никель
Средняя цена
90 $
Продажи
0
34
2000 злотых 1979 MW Пробные Мария Склодовская-Кюри
Золото
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2000 злотых 1979 MW Пробные Мешко I
Никель
Средняя цена
140 $
Продажи
0
44
2000 злотых 1979 MW Пробные Мешко I
Золото
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2000 злотых 1979 MW Пробные Мешко I
Бронза
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2000 злотых 1979 MW Пробные Мешко I
Никель
Средняя цена
140 $
Продажи
0
36
2000 злотых 1979 MW Пробные Мешко I
Золото
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2000 злотых 1979 MW Пробные Мешко I
Бронза
Средняя цена
—
Продажи
0
0
200 злотых 1979 MW Пробные Мешко I
Никель
Средняя цена
100 $
Продажи
0
20
200 злотых 1979 MW Пробные Мешко I
Серебро
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
1
200 злотых 1979 MW Пробные Мешко I
Никель
Средняя цена
160 $
Продажи
0
24
200 злотых 1979 MW Пробные Мешко I
Серебро
Средняя цена
140 $
Продажи
0
21
100 злотых 1979 MW Пробные Генрик Венявский
Никель
Средняя цена
95 $
Продажи
0
33
100 злотых 1979 MW Пробные Генрик Венявский
Серебро
Средняя цена
—
Продажи
0
0
100 злотых 1979 MW Пробные Генрик Венявский
Никель
Средняя цена
110 $
Продажи
0
24
100 злотых 1979 MW Пробные Генрик Венявский
Серебро
Средняя цена
35 $
Продажи
0
7
100 злотых 1979 MW Пробные Людовик Заменгоф
Никель
Средняя цена
90 $
Продажи
0
28
100 злотых 1979 MW Пробные Людовик Заменгоф
Серебро
Средняя цена
—
Продажи
0
0
100 злотых 1979 MW Пробные Людовик Заменгоф
Никель
Средняя цена
90 $
Продажи
0
25
100 злотых 1979 MW Пробные Людовик Заменгоф
Серебро
Средняя цена
35 $
Продажи
0
11
100 злотых 1979 MW Пробные Рысь
Никель
Средняя цена
200 $
Продажи
0
18
100 злотых 1979 MW Пробные Рысь
Серебро
Средняя цена
—
Продажи
0
0
100 злотых 1979 MW Пробные Рысь
Никель
Средняя цена
650 $
Продажи
0
30
100 злотых 1979 MW Пробные Рысь
Серебро
Средняя цена
80 $
Продажи
0
15
100 злотых 1979 MW Пробные Серна
Никель
Средняя цена
210 $
Продажи
0
23
100 злотых 1979 MW Пробные Серна
Серебро
Средняя цена
—
Продажи
0
2
100 злотых 1979 MW Пробные Серна
Никель
Средняя цена
160 $
Продажи
0
21
100 злотых 1979 MW Пробные Серна
Серебро
Средняя цена
65 $
Продажи
0
18
50 злотых 1979 MW Пробные Мешко I
Никель
Средняя цена
150 $
Продажи
0
31
50 злотых 1979 MW Пробные Мешко I
Медно-никель
Средняя цена
820 $
Продажи
0
1
50 злотых 1979 MW Пробные Мешко I
Никель
Средняя цена
160 $
Продажи
0
32
50 злотых 1979 MW Пробные Мешко I
Медно-никель
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
1
20 злотых 1979 MW Пробные Международный год ребенка
Никель
Средняя цена
85 $
Продажи
0
31
20 злотых 1979 MW Пробные Международный год ребенка
Серебро
Средняя цена
40 $
Продажи
0
31
20 злотых 1979 MW Пробные Международный год ребенка
Медно-никель
Средняя цена
—
Продажи
0
0
20 злотых 1979 MW Пробные Центр здоровья матери
Никель
Средняя цена
80 $
Продажи
0
37
20 злотых 1979 MW Пробные Центр здоровья матери
Медно-никель
Средняя цена
10 $
Продажи
0
25
5 злотых 1979 MW Пробные
Никель
Средняя цена
130 $
Продажи
0
32
2 злотых 1979 MW Пробные
Никель
Средняя цена
130 $
Продажи
0
41
2 злотых 1979 MW Пробные
Алюминий
Средняя цена
—
Продажи
0
0
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Зактрыть
Польша
Период
1506-2020
Категория
Зактрыть
???
Польша
Период
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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