20 грошей 1979 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1979 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1513 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1550 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность PROOF (5) UNC (23) Сохранность (слабы) MS67 (1) MS66 (2) MS65 (7) MS64 (8) MS63 (3) MS62 (1) PF69 (1) PF68 (3) CAMEO (1) ULTRA CAMEO (3) PL (19) + (1) Сервис NGC (27)

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