Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 грошей 1979 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,0 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 45,252,000
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 грошей
- Год 1979
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1979 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1513 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1550 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 135 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 грошей 1979 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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