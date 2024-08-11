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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 грошей 1979 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 20 грошей 1979 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 грошей 1979 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,0 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 45,252,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1979
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1979 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1513 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1550 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 грошей 1979 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 20 грошей 1979 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша 20 грошей 1979 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 20 грошей 1979 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 135 PLN
Польша 20 грошей 1979 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 20 грошей 1979 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
Польша 20 грошей 1979 MW на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 20 грошей 1979 MW на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Польша 20 грошей 1979 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 20 грошей 1979 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1979 MW на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 20 грошей 1979 MW на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1979 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 20 грошей 1979 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1979 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20 грошей 1979 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1979 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 20 грошей 1979 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
Польша 20 грошей 1979 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 20 грошей 1979 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
Польша 20 грошей 1979 MW на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 20 грошей 1979 MW на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1979 MW на аукционе Coinhouse - June 26, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 грошей 1979 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 20 грошей 1979 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1979 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 20 грошей 1979 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1979 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 20 грошей 1979 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1979 MW на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 20 грошей 1979 MW на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1979 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 20 грошей 1979 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1979 MW на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша 20 грошей 1979 MW на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1979 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 20 грошей 1979 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1979 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 20 грошей 1979 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1979 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 20 грошей 1979 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 грошей 1979 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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