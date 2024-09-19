Пробные 2 злотых 1979 года MW. Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1979 года со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1156 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1650 PLN. Торги состоялись 28 января 2023.

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