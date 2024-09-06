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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные монеты 2 злотых Народной Республики - Польша

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2 злотых 1958-1959 Пробные

Колосья и фрукты
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1958 WJ Латунь 100 0 411959 WJ Никель 500 0 34
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2 злотых 1975 Пробные

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1975 JMN Латунь 30 0 2
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2 злотых 1975-1983 Пробные

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1975 MW Железо - 0 01979 MW Никель 500 0 411979 MW Алюминий - 0 01983 MW Алюминий - 0 9
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2 злотых 1986-1988 Пробные

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1986 MW Никель 500 0 371986 MW Латунь - 0 31987 MW Латунь - 0 81988 MW Латунь - 0 3
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2 злотых 1989 Пробные

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1989 MW Никель 500 0 531989 MW Железо - 0 01989 MW Латунь - 0 01989 MW Алюминий - 0 31
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