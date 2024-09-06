Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные монеты 2 злотых Народной Республики - Польша
2 злотых 1958-1959 ПробныеКолосья и фрукты
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1958 WJ Латунь 100 0 411959 WJ Никель 500 0 34
2 злотых 1975 Пробные
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1975 JMN Латунь 30 0 2
2 злотых 1975-1983 Пробные
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1975 MW Железо - 0 01979 MW Никель 500 0 411979 MW Алюминий - 0 01983 MW Алюминий - 0 9
2 злотых 1986-1988 Пробные
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1986 MW Никель 500 0 371986 MW Латунь - 0 31987 MW Латунь - 0 81988 MW Латунь - 0 3
2 злотых 1989 Пробные
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1989 MW Никель 500 0 531989 MW Железо - 0 01989 MW Латунь - 0 01989 MW Алюминий - 0 31
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