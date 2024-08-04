Пробные 2 злотых 1989 года MW. Алюминий (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1989 года со знаком MW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6340 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 10500 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

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