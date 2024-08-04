Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 злотых 1989 года MW. Алюминий (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Алюминий
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,7 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1989
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (31) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1989 года со знаком MW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6340 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 10500 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS69 PCG
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Janas
Дата 21 марта 2020
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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