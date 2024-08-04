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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 злотых 1989 года MW. Алюминий (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Алюминий

Аверс монеты - Пробные 2 злотых 1989 года MW Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 2 злотых 1989 года MW Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,7 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1989
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (31) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1989 года со знаком MW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6340 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 10500 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
487 $
Цена в валюте аукциона 1950 PLN
Польша 2 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
2620 $
Цена в валюте аукциона 10500 PLN
Польша 2 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 2 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 2 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 2 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS69 PCG
Цена
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Польша 2 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 2 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 2 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 2 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Польша 2 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша 2 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 2 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 2 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Польша 2 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 2 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 2 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Janas - March 21, 2020
Польша 2 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Janas - March 21, 2020
Продавец Janas
Дата 21 марта 2020
Сохранность MS64
Цена
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Польша 2 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Польша 2 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 2 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Польша 2 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Bereska - January 18, 2020
Польша 2 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Bereska - January 18, 2020
Продавец Bereska
Дата 18 января 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
Польша 2 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 2 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 2 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 12, 2019
Польша 2 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 12, 2019
Продавец Stary Sklep
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1989 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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