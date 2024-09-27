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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1989 года

для обращения

Аверс
Реверс
20 злотых 1989 MW Медно-никель
Средняя цена 30 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
10 злотых 1989 MW Латунь
Средняя цена 30 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
5 злотых 1989 MW
Средняя цена 45 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
2 злотых 1989 MW
Средняя цена 35 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 злотый 1989 MW
Средняя цена 60 $
Продажи
0 17

Памятные золотые

Аверс
Реверс
200000 злотых 1989 MW ET Иоанн Павел II
Средняя цена
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
10000 злотых 1989 MW ET Иоанн Павел II Погрудный портрет. Золото
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
5000 злотых 1989 MW ET Иоанн Павел II Золото
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
2000 злотых 1989 MW ET Иоанн Павел II
Средняя цена 740 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1000 злотых 1989 MW ET Иоанн Павел II Золото
Средняя цена 600 $
Продажи
0 17

Памятные серебряные

Аверс
Реверс
20000 злотых 1989 MW ET XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990 Глобус. Серебро
Средняя цена 25 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
20000 злотых 1989 MW ET XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990 Футболист. Серебро
Средняя цена 25 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
10000 злотых 1989 MW ET Иоанн Павел II Поясной портрет. Серебро
Средняя цена 140 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
10000 злотых 1989 MW ET Иоанн Павел II Погрудный портрет. Серебро
Средняя цена 130 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
5000 злотых 1989 MW ET Торунь - Николай Коперник Серебро
Средняя цена 25 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
5000 злотых 1989 MW ET Памятники Торуня Серебро
Средняя цена 20 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
5000 злотых 1989 MW BCH Хенрик Сухарский Серебро
Средняя цена 25 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
5000 злотых 1989 MW AWB Владислав II Ягайло Серебро. Погрудный портрет
Средняя цена 65 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
5000 злотых 1989 MW SW Владислав II Ягайло Серебро. Поясной портрет
Средняя цена 310 $
Продажи
0 45

Памятные Медно-никелевые

Аверс
Реверс
500 злотых 1989 MW SW 50 лет оборонительной войны Никель
Средняя цена 40 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
500 злотых 1989 MW AWB Владислав II Ягайло Никель
Средняя цена 55 $
Продажи
0 23

Пробные монеты

Аверс
Реверс
20000 злотых 1989 MW ET Пробные XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990 Глобус. Никель
Средняя цена 130 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
20000 злотых 1989 MW ET Пробные XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990 Футболист. Никель
Средняя цена 130 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
10000 злотых 1989 MW ET Пробные Иоанн Павел II Поясной портрет. Никель
Средняя цена 260 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
10000 злотых 1989 MW ET Пробные Иоанн Павел II Погрудный портрет. Никель
Средняя цена 260 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
5000 злотых 1989 MW ET Пробные Иоанн Павел II Никель
Средняя цена 220 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
5000 злотых 1989 MW ET Пробные Памятники Торуня Никель
Средняя цена 110 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
5000 злотых 1989 MW ET Пробные Торунь - Николай Коперник Никель
Средняя цена 130 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
5000 злотых 1989 MW SW Пробные Владислав II Ягайло Никель. Поясной портрет
Средняя цена 150 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
5000 злотых 1989 MW AWB Пробные Владислав II Ягайло Никель. Погрудный портрет
Средняя цена 120 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
5000 злотых 1989 MW BCH Пробные Хенрик Сухарский Никель
Средняя цена 95 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
2000 злотых 1989 MW ET Пробные Иоанн Павел II Никель
Средняя цена 210 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
1000 злотых 1989 MW ET Пробные Иоанн Павел II Никель
Средняя цена 210 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
500 злотых 1989 MW SW Пробные 50 лет оборонительной войны Никель
Средняя цена 85 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
500 злотых 1989 MW AWB Пробные Владислав II Ягайло Никель
Средняя цена 90 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
20 злотых 1989 MW Пробные Никель
Средняя цена 160 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
20 злотых 1989 MW Пробные Медно-никель
Средняя цена 530 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
20 злотых 1989 MW Пробные Латунь
Средняя цена 410 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
10 злотых 1989 MW Пробные Никель
Средняя цена 110 $
Продажи
0 79
Аверс
Реверс
10 злотых 1989 MW Пробные Латунь
Средняя цена 580 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
5 злотых 1989 MW Пробные Никель
Средняя цена 130 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
5 злотых 1989 MW Пробные Алюминий
Средняя цена 730 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 злотых 1989 MW Пробные Никель
Средняя цена 130 $
Продажи
0 53
Аверс
Реверс
2 злотых 1989 MW Пробные Железо
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 1989 MW Пробные Латунь
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 1989 MW Пробные Алюминий
Средняя цена 740 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
1 злотый 1989 MW Пробный Никель
Средняя цена 170 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
1 злотый 1989 MW Пробный Латунь
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 злотый 1989 MW Пробный Алюминий
Средняя цена 390 $
Продажи
0 22
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