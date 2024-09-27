Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Монеты Польши 1989 года
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Памятные золотые
Памятные серебряные
20000 злотых 1989 MW ET XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990 Глобус. Серебро
Средняя цена 25 $
Продажи
0 34
20000 злотых 1989 MW ET XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990 Футболист. Серебро
Средняя цена 25 $
Продажи
0 35
5000 злотых 1989 MW AWB Владислав II Ягайло Серебро. Погрудный портрет
Средняя цена 65 $
Продажи
0 45
Памятные Медно-никелевые
Пробные монеты
20000 злотых 1989 MW ET Пробные XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990 Глобус. Никель
Средняя цена 130 $
Продажи
0 26
20000 злотых 1989 MW ET Пробные XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990 Футболист. Никель
Средняя цена 130 $
Продажи
0 42
10000 злотых 1989 MW ET Пробные Иоанн Павел II Поясной портрет. Никель
Средняя цена 260 $
Продажи
0 31
10000 злотых 1989 MW ET Пробные Иоанн Павел II Погрудный портрет. Никель
Средняя цена 260 $
Продажи
0 29
5000 злотых 1989 MW SW Пробные Владислав II Ягайло Никель. Поясной портрет
Средняя цена 150 $
Продажи
0 30
5000 злотых 1989 MW AWB Пробные Владислав II Ягайло Никель. Погрудный портрет
Средняя цена 120 $
Продажи
0 33
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