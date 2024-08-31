Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 500 злотых 1989 года MW AWB "Владислав II Ягайло". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 10,8 гр
- Диаметр 29,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 500 злотых
- Год 1989
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1989 года "Владислав II Ягайло" со знаком MW AWB. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358908 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 640 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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