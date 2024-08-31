Пробные 500 злотых 1989 года MW AWB "Владислав II Ягайло". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1989 года "Владислав II Ягайло" со знаком MW AWB. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358908 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 640 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2022.

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