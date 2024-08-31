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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 500 злотых 1989 года MW AWB "Владислав II Ягайло". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 500 злотых 1989 года MW AWB "Владислав II Ягайло" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 500 злотых 1989 года MW AWB "Владислав II Ягайло" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 500 злотых
  • Год 1989
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1989 года "Владислав II Ягайло" со знаком MW AWB. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358908 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 640 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
Сохранность UNC
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Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS66 NGC
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Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
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Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 500 злотых 1989 MW AWB "Владислав II Ягайло" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
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Где продать?

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