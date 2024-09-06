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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные монеты 500 злотых Народной Республики - Польша

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500 злотых 1976 Пробные

200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1976 MW Никель 500 0 201976 MW Золото 300 0 25
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500 злотых 1976 Пробные

200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1976 MW Никель 500 0 28
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500 злотых 1976 Пробные

Казимир Пулавский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1976 MW SW Никель 500 0 281976 MW SW Золото 300 0 21
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500 злотых 1976 Пробные

Казимир Пулавский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1976 MW Никель 500 0 25
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500 злотых 1982 Пробные

Учебный Фрегат "Дар Молодёжи"
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1982 MW EO Никель 500 0 331982 MW EO Серебро 25,000 1 46
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500 злотых 1983 Пробные

XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1983 MW Никель 500 0 321983 MW Серебро 6,000 0 15
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500 злотых 1983 Пробные

XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1983 MW SW Никель 500 0 331983 MW SW Серебро 7,000 1 18
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500 злотых 1984 Пробные

Лебедь
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1984 MW EO Никель 500 0 271984 MW EO Серебро - 0 0
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500 злотых 1985 Пробные

Пшемысл II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1985 MW SW Никель 500 0 411985 MW SW Серебро - 0 0
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500 злотых 1985 Пробные

Белка
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1985 MW SW Никель 500 0 211985 MW SW Серебро - 0 1
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500 злотых 1985 Пробные

40 лет ООН
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1985 MW Никель 500 0 351985 MW Серебро - 0 0
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500 злотых 1986 Пробные

XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1986 MW Никель 500 0 381986 MW Серебро - 0 0
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500 злотых 1986 Пробные

Владислав I Локетек
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1986 MW SW Никель 500 0 401986 MW SW Серебро - 0 0
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500 злотых 1986 Пробные

Сова
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1986 MW ET Никель 500 0 23
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500 злотых 1987 Пробные

Казимир III Великий
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1987 MW Никель 500 0 301987 MW Серебро - 0 1
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500 злотых 1987 Пробные

XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1987 MW ET Никель 500 0 281987 MW ET Серебро - 0 0
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500 злотых 1987 Пробные

XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1987 MW ET Никель 500 1 351987 MW ET Серебро - 0 0
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500 злотых 1987 Пробные

Чемпионат Европы по футболу 1988
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1987 MW TT Никель 500 0 271987 MW TT Серебро - 0 0
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500 злотых 1988 Пробные

Ядвига
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1988 MW SW Никель 500 0 281988 MW SW Серебро - 0 0
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500 злотых 1988 Пробные

XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1988 MW ET Никель 500 0 41
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500 злотых 1989 Пробные

50 лет оборонительной войны
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1989 MW SW Никель 500 0 42
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500 злотых 1989 Пробные

Владислав II Ягайло
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1989 MW AWB Никель 500 0 36
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