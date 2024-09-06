Пробные монеты 500 злотых Народной Республики - Польша
500 злотых 1976 Пробные200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко
500 злотых 1976 Пробные200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко
500 злотых 1976 ПробныеКазимир Пулавский
500 злотых 1976 ПробныеКазимир Пулавский
500 злотых 1982 ПробныеУчебный Фрегат "Дар Молодёжи"
500 злотых 1983 ПробныеXIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984
500 злотых 1983 ПробныеXXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984
500 злотых 1984 ПробныеЛебедь
500 злотых 1985 ПробныеПшемысл II
500 злотых 1985 ПробныеБелка
500 злотых 1985 Пробные40 лет ООН
500 злотых 1986 ПробныеXIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986
500 злотых 1986 ПробныеВладислав I Локетек
500 злотых 1986 ПробныеСова
500 злотых 1987 ПробныеКазимир III Великий
500 злотых 1987 ПробныеXV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988
500 злотых 1987 ПробныеXXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988
500 злотых 1987 ПробныеЧемпионат Европы по футболу 1988
500 злотых 1988 ПробныеЯдвига
500 злотых 1988 ПробныеXIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990
500 злотых 1989 Пробные50 лет оборонительной войны
500 злотых 1989 ПробныеВладислав II Ягайло