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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 500 злотых 1985 года MW SW "Белка". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 500 злотых 1985 года MW SW "Белка" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 500 злотых 1985 года MW SW "Белка" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 15,6 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 500 злотых
  • Год 1985
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1985 года "Белка" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2468 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1300 PLN. Торги состоялись 11 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
272 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
298 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Продавец WCN
Дата 11 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1985 MW SW "Белка" (Пробные) на аукционе Teutoburger - September 9, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 500 злотых 1985 "Белка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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