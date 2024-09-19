Пробные 500 злотых 1988 года MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1988 года "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2898 проданному на аукционе Stary Sklep за 950 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

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