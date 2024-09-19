Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 500 злотых 1988 года MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 16,2 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 500 злотых
- Год 1988
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1988 года "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2898 проданному на аукционе Stary Sklep за 950 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
237 $
Цена в валюте аукциона 950 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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