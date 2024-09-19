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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 500 злотых 1988 года MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 500 злотых 1988 года MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 500 злотых 1988 года MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 16,2 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 500 злотых
  • Год 1988
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1988 года "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2898 проданному на аукционе Stary Sklep за 950 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 500 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 500 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша 500 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 500 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
237 $
Цена в валюте аукциона 950 PLN
Польша 500 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 500 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 500 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 500 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 500 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC
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Польша 500 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 500 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
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Польша 500 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 500 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 500 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 500 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 500 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 500 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 500 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 500 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 500 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Польша 500 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность UNC
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Польша 500 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 500 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
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Польша 500 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 500 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 500 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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