Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Монеты Польши 1988 года
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Памятные золотые
Памятные серебряные
Памятные Медно-никелевые
Пробные монеты
10000 злотых 1988 MW ET Пробные Иоанн Павел II - 10 лет понтификата Никель
Средняя цена 230 $
Продажи
0 21
10000 злотых 1988 MW ET Пробные Иоанн Павел II - 10 лет понтификата Платина
Средняя цена —
Продажи
0 0
10000 злотых 1988 MW ET Пробные Иоанн Павел II - 10 лет понтификата Серебро
Средняя цена —
Продажи
0 0
5000 злотых 1988 MW ET Пробные Иоанн Павел II - 10 лет понтификата Никель
Средняя цена 200 $
Продажи
0 29
2000 злотых 1988 MW ET Пробные Иоанн Павел II - 10 лет понтификата Никель
Средняя цена 200 $
Продажи
0 35
1000 злотых 1988 MW ET Пробные XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990 Никель
Средняя цена 95 $
Продажи
0 36
1000 злотых 1988 MW ET Пробные XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990 Серебро
Средняя цена 30 $
Продажи
0 15
1000 злотых 1988 MW ET Пробные Иоанн Павел II - 10 лет понтификата Никель
Средняя цена 200 $
Продажи
0 26
500 злотых 1988 MW ET Пробные XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990 Никель
Средняя цена 130 $
Продажи
0 41
200 злотых 1988 MW ET Пробные XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990 Никель
Средняя цена 80 $
Продажи
0 57
200 злотых 1988 MW ET Пробные XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990 Медно-никель
Средняя цена 20 $
Продажи
0 22
100 злотых 1988 MW Пробные 70-летие Великопольского восстания Медно-никель
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 2
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