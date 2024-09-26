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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1988 года

для обращения

Аверс
Реверс
20 злотых 1988 MW
Средняя цена 45 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
10 злотых 1988 MW Медно-никель
Средняя цена 40 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
5 злотых 1988 MW
Средняя цена 45 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
2 злотых 1988 MW
Средняя цена 50 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 злотый 1988 MW
Средняя цена 55 $
Продажи
0 27

Памятные золотые

Аверс
Реверс
200000 злотых 1988 MW ET Иоанн Павел II - 10 лет понтификата
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10000 злотых 1988 MW ET Иоанн Павел II - 10 лет понтификата Золото
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
5000 злотых 1988 MW ET Иоанн Павел II - 10 лет понтификата Золото
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
2000 злотых 1988 MW ET Иоанн Павел II - 10 лет понтификата
Средняя цена 800 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1000 злотых 1988 MW ET Иоанн Павел II - 10 лет понтификата Золото
Средняя цена 570 $
Продажи
0 27

Памятные серебряные

Аверс
Реверс
50000 злотых 1988 MW BCH Юзеф Пилсудский Серебро
Средняя цена 20 $
Продажи
0 213
Аверс
Реверс
10000 злотых 1988 MW ET Иоанн Павел II - 10 лет понтификата Серебро
Средняя цена 140 $
Продажи
0 87
Аверс
Реверс
10000 злотых 1988 MW ET Иоанн Павел II Серебро
Средняя цена 110 $
Продажи
0 85
Аверс
Реверс
500 злотых 1988 MW SW Ядвига Серебро
Средняя цена 60 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
500 злотых 1988 MW ET XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990 Серебро
Средняя цена 25 $
Продажи
0 53

Памятные Медно-никелевые

Аверс
Реверс
100 злотых 1988 MW 70-летие Великопольского восстания Медно-никель
Средняя цена 45 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
100 злотых 1988 MW SW Ядвига Медно-никель
Средняя цена 55 $
Продажи
0 58

Пробные монеты

Аверс
Реверс
50000 злотых 1988 MW BCH Пробные Юзеф Пилсудский Никель
Средняя цена 300 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
50000 злотых 1988 MW BCH Пробные Юзеф Пилсудский Серебро
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10000 злотых 1988 MW ET Пробные Иоанн Павел II - 10 лет понтификата Никель
Средняя цена 230 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
10000 злотых 1988 MW ET Пробные Иоанн Павел II - 10 лет понтификата Платина
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10000 злотых 1988 MW ET Пробные Иоанн Павел II - 10 лет понтификата Серебро
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10000 злотых 1988 MW ET Пробные Иоанн Павел II Никель
Средняя цена 310 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
10000 злотых 1988 MW ET Пробные Иоанн Павел II Серебро
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5000 злотых 1988 MW ET Пробные Иоанн Павел II - 10 лет понтификата Никель
Средняя цена 200 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
2000 злотых 1988 MW ET Пробные Иоанн Павел II - 10 лет понтификата Никель
Средняя цена 200 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
1000 злотых 1988 MW ET Пробные Ядвига Никель
Средняя цена 170 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
1000 злотых 1988 MW ET Пробные Ядвига Серебро
Средняя цена 90 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
1000 злотых 1988 MW ET Пробные XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990 Никель
Средняя цена 95 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
1000 злотых 1988 MW ET Пробные XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990 Серебро
Средняя цена 30 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1000 злотых 1988 MW ET Пробные Иоанн Павел II - 10 лет понтификата Никель
Средняя цена 200 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
500 злотых 1988 MW SW Пробные Ядвига Никель
Средняя цена 160 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
500 злотых 1988 MW SW Пробные Ядвига Серебро
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
500 злотых 1988 MW ET Пробные XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990 Никель
Средняя цена 130 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
200 злотых 1988 MW ET Пробные XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990 Никель
Средняя цена 80 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
200 злотых 1988 MW ET Пробные XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990 Медно-никель
Средняя цена 20 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
100 злотых 1988 MW SW Пробные Ядвига Никель
Средняя цена 120 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
100 злотых 1988 MW SW Пробные Ядвига Медно-никель
Средняя цена 200 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
100 злотых 1988 MW Пробные 70-летие Великопольского восстания Никель
Средняя цена 95 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
100 злотых 1988 MW Пробные 70-летие Великопольского восстания Медно-никель
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 злотых 1988 MW Пробные Алюминий
Средняя цена 710 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 злотых 1988 MW Пробные Латунь
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 3
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