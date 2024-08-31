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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

500 злотых 1988 года MW SW "Ядвига". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 500 злотых 1988 года MW SW "Ядвига" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 500 злотых 1988 года MW SW "Ядвига" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 8,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 500 злотых
  • Год 1988
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1988 года "Ядвига" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 833 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 600 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (4)
  • Wu-eL (2)
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 230 PLN
Польша 500 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе NumisCorner - June 16, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS63
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 23 EUR
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 500 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 500 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 500 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 500 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 500 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 500 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 500 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 500 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 500 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 500 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 500 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 500 злотых 1988 "Ядвига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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