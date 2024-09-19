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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Памятные серебряные 500 злотых Народной Республики - Польша

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500 злотых 1984

Лебедь
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1984 MW EO Серебро 10,000 0 48
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500 злотых 1985

Пшемысл II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1985 MW SW Серебро 8,000 0 40
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500 злотых 1985

40 лет ООН
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1985 MW Серебро 10,000 0 40
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500 злотых 1985

Белка
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1985 MW SW Серебро 8,000 0 48
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500 злотых 1986

Владислав I Локетек
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1986 MW SW Серебро 8,000 0 9
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500 злотых 1986

Сова
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1986 MW ET Серебро 12,000 0 54
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500 злотых 1986

XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1986 MW Серебро 15,500 0 50
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500 злотых 1987

XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1987 MW ET Серебро 15,000 1 31
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500 злотых 1987

Чемпионат Европы по футболу 1988
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1987 MW TT Серебро 12,000 0 25
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500 злотых 1987

XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1987 MW ET Серебро 15,000 0 40
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500 злотых 1987

Казимир III Великий
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1987 MW Серебро 8,000 0 34
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500 злотых 1988

Ядвига
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1988 MW SW Серебро 8,000 0 37
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500 злотых 1988

XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1988 MW ET Серебро 15,000 0 53
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