Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Памятные серебряные 500 злотых Народной Республики - Польша
500 злотых 1984Лебедь
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1984 MW EO Серебро 10,000 0 48
500 злотых 1985Пшемысл II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1985 MW SW Серебро 8,000 0 40
500 злотых 198540 лет ООН
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1985 MW Серебро 10,000 0 40
500 злотых 1985Белка
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1985 MW SW Серебро 8,000 0 48
500 злотых 1986Владислав I Локетек
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1986 MW SW Серебро 8,000 0 9
500 злотых 1986Сова
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1986 MW ET Серебро 12,000 0 54
500 злотых 1986XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1986 MW Серебро 15,500 0 50
500 злотых 1987XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1987 MW ET Серебро 15,000 1 31
500 злотых 1987Чемпионат Европы по футболу 1988
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1987 MW TT Серебро 12,000 0 25
500 злотых 1987XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1987 MW ET Серебро 15,000 0 40
500 злотых 1987Казимир III Великий
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1987 MW Серебро 8,000 0 34
500 злотых 1988Ядвига
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1988 MW SW Серебро 8,000 0 37
500 злотых 1988XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1988 MW ET Серебро 15,000 0 53
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