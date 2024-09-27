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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

500 злотых 1987 года MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 500 злотых 1987 года MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 500 злотых 1987 года MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 15,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 500 злотых
  • Год 1987
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1987 года "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" со знаком MW ET. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 831 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 260 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • COINSNET (2)
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  • Stary Sklep (2)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (10)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (4)
  • Wu-eL (2)
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" на аукционе Rare Coins - February 25, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 25 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" на аукционе Numismatica Ferrarese - December 27, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 27 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" на аукционе Numismatica Ferrarese - May 13, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 13 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 500 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 500 злотых 1987 "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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