Польша Период: 1506-2020 1506-2020
500 злотых 1987 года MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 15,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 500 злотых
- Год 1987
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1987 года "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" со знаком MW ET. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 831 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 260 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.
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Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 27 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
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Дата 13 мая 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
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Дата 26 апреля 2023
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
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Где продать?
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