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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1987 года

для обращения

Аверс
Реверс
20 злотых 1987 MW
Средняя цена 55 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
10 злотых 1987 MW
Средняя цена 60 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
5 злотых 1987 MW
Средняя цена 55 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
2 злотых 1987 MW
Средняя цена 75 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1 злотый 1987 MW
Средняя цена 40 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
50 грошей 1987 MW
Средняя цена 40 $
Продажи
0 11

Памятные золотые

Аверс
Реверс
200000 злотых 1987 MW SW Иоанн Павел II
Средняя цена 30000 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
10000 злотых 1987 MW SW Иоанн Павел II Золото
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
5000 злотых 1987 MW SW Иоанн Павел II Золото
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2000 злотых 1987 MW SW Иоанн Павел II Золото
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1000 злотых 1987 MW SW Иоанн Павел II Золото
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 3

Памятные серебряные

Аверс
Реверс
10000 злотых 1987 MW SW Иоанн Павел II Серебро
Средняя цена 30 $
Продажи
1 154
Аверс
Реверс
500 злотых 1987 MW ET XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988 Серебро
Средняя цена 35 $
Продажи
1 31
Аверс
Реверс
500 злотых 1987 MW TT Чемпионат Европы по футболу 1988 Серебро
Средняя цена 20 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
500 злотых 1987 MW ET XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988 Серебро
Средняя цена 20 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
500 злотых 1987 MW Казимир III Великий Серебро
Средняя цена 55 $
Продажи
0 34

Памятные Медно-никелевые

Аверс
Реверс
100 злотых 1987 MW Казимир III Великий Медно-никель
Средняя цена 25 $
Продажи
0 24

Пробные монеты

Аверс
Реверс
200000 злотых 1987 MW SW Пробные Иоанн Павел II
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10000 злотых 1987 MW SW Пробные Иоанн Павел II Никель
Средняя цена 270 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
10000 злотых 1987 MW SW Пробные Иоанн Павел II Серебро
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10000 злотых 1987 MW SW Пробные Иоанн Павел II Никель
Средняя цена 230 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
10000 злотых 1987 MW SW Пробные Иоанн Павел II Золото
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5000 злотых 1987 MW SW Пробные Иоанн Павел II Никель
Средняя цена 250 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
5000 злотых 1987 MW SW Пробные Иоанн Павел II Золото
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2000 злотых 1987 MW SW Пробные Иоанн Павел II Никель
Средняя цена 220 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
2000 злотых 1987 MW SW Пробные Иоанн Павел II Золото
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1000 злотых 1987 MW SW Пробные Казимир III Великий Никель
Средняя цена 130 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
1000 злотых 1987 MW SW Пробные Казимир III Великий Серебро
Средняя цена 85 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
1000 злотых 1987 MW Пробные Силезский музей в Катовице Никель
Средняя цена 100 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
1000 злотых 1987 MW Пробные Силезский музей в Катовице Серебро
Средняя цена 20 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
1000 злотых 1987 MW JD Пробные Вроцлав Никель
Средняя цена 85 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
1000 злотых 1987 MW JD Пробные Вроцлав Серебро
Средняя цена 25 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
1000 злотых 1987 MW ET Пробные XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988 Никель
Средняя цена 100 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
1000 злотых 1987 MW ET Пробные XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988 Серебро
Средняя цена 25 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
1000 злотых 1987 MW ET Пробные XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988 Никель
Средняя цена 85 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
1000 злотых 1987 MW ET Пробные XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988 Серебро
Средняя цена 25 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
1000 злотых 1987 MW SW Пробные Иоанн Павел II Никель
Средняя цена 220 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
1000 злотых 1987 MW SW Пробные Иоанн Павел II Золото
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
500 злотых 1987 MW Пробные Казимир III Великий Никель
Средняя цена 120 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
500 злотых 1987 MW Пробные Казимир III Великий Серебро
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
500 злотых 1987 MW ET Пробные XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988 Никель
Средняя цена 75 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
500 злотых 1987 MW ET Пробные XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988 Серебро
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
500 злотых 1987 MW ET Пробные XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988 Никель
Средняя цена 80 $
Продажи
1 35
Аверс
Реверс
500 злотых 1987 MW ET Пробные XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988 Серебро
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
500 злотых 1987 MW TT Пробные Чемпионат Европы по футболу 1988 Никель
Средняя цена 90 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
500 злотых 1987 MW TT Пробные Чемпионат Европы по футболу 1988 Серебро
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
200 злотых 1987 MW TT Пробные XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988 Никель
Средняя цена 85 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
200 злотых 1987 MW TT Пробные XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988 Медно-никель
Средняя цена 25 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
200 злотых 1987 MW ET Пробные Чемпионат Европы по футболу 1988 Никель
Средняя цена 90 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
200 злотых 1987 MW ET Пробные Чемпионат Европы по футболу 1988 Медно-никель
Средняя цена 20 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
100 злотых 1987 MW Пробные Казимир III Великий Никель
Средняя цена 110 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
100 злотых 1987 MW Пробные Казимир III Великий Медно-никель
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 злотых 1987 MW Пробные Латунь
Средняя цена 600 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 злотый 1987 MW Пробный Медно-никель
Средняя цена 660 $
Продажи
0 8
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