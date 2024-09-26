Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Монеты Польши 1987 года
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Памятные золотые
Памятные серебряные
500 злотых 1987 MW ET XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988 Серебро
Средняя цена 35 $
Продажи
1 31
500 злотых 1987 MW ET XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988 Серебро
Средняя цена 20 $
Продажи
0 40
Памятные Медно-никелевые
Пробные монеты
1000 злотых 1987 MW ET Пробные XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988 Никель
Средняя цена 100 $
Продажи
0 50
1000 злотых 1987 MW ET Пробные XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988 Серебро
Средняя цена 25 $
Продажи
0 34
1000 злотых 1987 MW ET Пробные XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988 Никель
Средняя цена 85 $
Продажи
0 41
1000 злотых 1987 MW ET Пробные XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988 Серебро
Средняя цена 25 $
Продажи
0 24
500 злотых 1987 MW ET Пробные XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988 Никель
Средняя цена 75 $
Продажи
0 28
500 злотых 1987 MW ET Пробные XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988 Серебро
Средняя цена —
Продажи
0 0
500 злотых 1987 MW ET Пробные XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988 Никель
Средняя цена 80 $
Продажи
1 35
500 злотых 1987 MW ET Пробные XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988 Серебро
Средняя цена —
Продажи
0 0
500 злотых 1987 MW TT Пробные Чемпионат Европы по футболу 1988 Никель
Средняя цена 90 $
Продажи
0 27
200 злотых 1987 MW TT Пробные XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988 Никель
Средняя цена 85 $
Продажи
0 46
200 злотых 1987 MW TT Пробные XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988 Медно-никель
Средняя цена 25 $
Продажи
0 15
200 злотых 1987 MW ET Пробные Чемпионат Европы по футболу 1988 Никель
Средняя цена 90 $
Продажи
0 48
200 злотых 1987 MW ET Пробные Чемпионат Европы по футболу 1988 Медно-никель
Средняя цена 20 $
Продажи
0 19
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