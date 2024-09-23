Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Bereska Numizmatyka
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 19,2 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10000 злотых
- Год 1987
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10000 злотых 1987 года "Иоанн Павел II" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 524 проданному на аукционе WDA - MiM за 2850 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
621 $
Цена в валюте аукциона 2450 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
507 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 18 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF67 GCN
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Где продать?
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