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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 10000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Bereska Numizmatyka

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 19,2 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10000 злотых
  • Год 1987
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10000 злотых 1987 года "Иоанн Павел II" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 524 проданному на аукционе WDA - MiM за 2850 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numimarket (4)
  • Stary Sklep (6)
  • WCN (3)
  • WDA - MiM (11)
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
621 $
Цена в валюте аукциона 2450 PLN
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
507 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 18, 2021
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 18, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 18 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF67 GCN
Цена
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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