Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные монеты 10000 злотых Народной Республики - Польша
10000 злотых 1982-1986 ПробныеИоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1982 CHI SW Золото 6 6 0 01985 CHI SW Золото 5 5 0 01986 CHI SW Золото 6 6 0 0
10000 злотых 1987 ПробныеИоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1987 MW SW Никель 500 0 261987 MW SW Серебро - 0 0
10000 злотых 1987 ПробныеИоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1987 MW SW Никель 500 0 311987 MW SW Золото 9 0 2
10000 злотых 1988 ПробныеИоанн Павел II - 10 лет понтификата
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1988 MW ET Никель 500 0 211988 MW ET Платина 1 0 01988 MW ET Серебро - 0 0
10000 злотых 1988 ПробныеИоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1988 MW ET Никель 500 0 281988 MW ET Серебро - 0 0
10000 злотых 1989 ПробныеИоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1989 MW ET Поясной портрет. Никель 500 0 31
10000 злотых 1989 ПробныеИоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1989 MW ET Погрудный портрет. Никель 500 0 29
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