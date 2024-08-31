Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные монеты 10000 злотых Народной Республики - Польша

type-coin
type-coin

10000 злотых 1982-1986 Пробные

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1982 CHI SW Золото 6 6 0 01985 CHI SW Золото 5 5 0 01986 CHI SW Золото 6 6 0 0
type-coin
type-coin

10000 злотых 1987 Пробные

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1987 MW SW Никель 500 0 261987 MW SW Серебро - 0 0
type-coin
type-coin

10000 злотых 1987 Пробные

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1987 MW SW Никель 500 0 311987 MW SW Золото 9 0 2
type-coin
type-coin

10000 злотых 1988 Пробные

Иоанн Павел II - 10 лет понтификата
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1988 MW ET Никель 500 0 211988 MW ET Платина 1 0 01988 MW ET Серебро - 0 0
type-coin
type-coin

10000 злотых 1988 Пробные

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1988 MW ET Никель 500 0 281988 MW ET Серебро - 0 0
type-coin
type-coin

10000 злотых 1989 Пробные

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1989 MW ET Поясной портрет. Никель 500 0 31
type-coin
type-coin

10000 злотых 1989 Пробные

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1989 MW ET Погрудный портрет. Никель 500 0 29
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Все польские монеты польские монеты номиналом 10000 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск