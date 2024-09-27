Пробные 10000 злотых 1989 года MW ET "Иоанн Павел II". Поясной портрет. Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10000 злотых 1989 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Поясной портрет. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 918 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2300 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

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