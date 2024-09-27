Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10000 злотых 1989 года MW ET "Иоанн Павел II". Поясной портрет. Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Поясной портрет. Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 12,6 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10000 злотых
- Год 1989
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10000 злотых 1989 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Поясной портрет. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 918 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2300 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF69 GCN
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Janas
Дата 21 марта 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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