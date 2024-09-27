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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10000 злотых 1989 года MW ET "Иоанн Павел II". Поясной портрет. Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Поясной портрет. Никель

Аверс монеты - Пробные 10000 злотых 1989 года MW ET "Иоанн Павел II" Поясной портрет Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10000 злотых 1989 года MW ET "Иоанн Павел II" Поясной портрет Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 12,6 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10000 злотых
  • Год 1989
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10000 злотых 1989 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Поясной портрет. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 918 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2300 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF69 GCN
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Janas - March 21, 2020
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Janas - March 21, 2020
Продавец Janas
Дата 21 марта 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10000 злотых 1989 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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