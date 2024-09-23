Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10000 злотых 1988 года MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата". Платина (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Платина
Техническая информация
- Металл Платина
- Вес 34,14 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 1
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10000 злотых
- Год 1988
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать?
Для продажи 10000 злотых 1988 "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск