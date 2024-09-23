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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10000 злотых 1988 года MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата". Платина (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Платина

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Техническая информация

  • Металл Платина
  • Вес 34,14 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 1

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10000 злотых
  • Год 1988
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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