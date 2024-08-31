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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II". Золото (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - Пробные 10000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого золота (0,9989 oz) 31,0689 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 9

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10000 злотых
  • Год 1987
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10000 злотых 1987 года "Иоанн Павел II" со знаком MW SW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3528 проданному на аукционе Stack's Bowers за 14950 USD. Торги состоялись 15 января 2007.

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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
12773 $
Цена в валюте аукциона 54500 PLN
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stack's - January 16, 2007
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stack's - January 16, 2007
Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10000 злотых 1987 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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