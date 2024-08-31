Пробные 10000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II". Золото (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10000 злотых 1987 года "Иоанн Павел II" со знаком MW SW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3528 проданному на аукционе Stack's Bowers за 14950 USD. Торги состоялись 15 января 2007.

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