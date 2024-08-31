Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II". Золото (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Золото
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 31,1 гр
- Чистого золота (0,9989 oz) 31,0689 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 9
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10000 злотых
- Год 1987
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10000 злотых 1987 года "Иоанн Павел II" со знаком MW SW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3528 проданному на аукционе Stack's Bowers за 14950 USD. Торги состоялись 15 января 2007.
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