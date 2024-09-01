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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10000 злотых 1988 года MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 10000 злотых 1988 года MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10000 злотых 1988 года MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 15,5 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10000 злотых
  • Год 1988
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (21) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10000 злотых 1988 года "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 573 проданному на аукционе WDA - MiM за 1200 PLN. Торги состоялись 30 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Niemczyk (12)
  • Numimarket (1)
  • Stary Sklep (3)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (1)
  • Wu-eL (1)
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Продавец WCN
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 920 PLN
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PF67 GCN
Цена
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Teutoburger - September 9, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 ноября 1999
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10000 злотых 1988 "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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