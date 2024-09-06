Пробные 10000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10000 злотых 1987 года "Иоанн Павел II" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 810 проданному на аукционе WDA - MiM за 2100 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2024.

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