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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 10000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 12,6 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10000 злотых
  • Год 1987
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10000 злотых 1987 года "Иоанн Павел II" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 810 проданному на аукционе WDA - MiM за 2100 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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