Пробные 10000 злотых 1989 года MW ET "Иоанн Павел II". Погрудный портрет. Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10000 злотых 1989 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Погрудный портрет. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2713 проданному на аукционе Stary Sklep за 3950 PLN. Торги состоялись 15 октября 2022.

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