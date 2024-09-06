Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10000 злотых 1982 года CHI SW "Иоанн Павел II". Золото (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Золото
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 34,5 гр
- Чистого золота (0,9983 oz) 31,05 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 6
- Тираж PROOF 6
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10000 злотых
- Год 1982
- Монетный двор Балерна
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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