Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Монеты Польши 1982 года
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Памятные золотые
Памятные серебряные
200 злотых 1982 MW JMN XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982 Серебро
Средняя цена 20 $
Продажи
0 41
Памятные Медно-никелевые
Пробные монеты
200 злотых 1982 MW JMN Пробные XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982 Никель
Средняя цена 75 $
Продажи
0 21
200 злотых 1982 MW JMN Пробные XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982 Никель. ESPAÑA 82
Средняя цена 75 $
Продажи
0 22
200 злотых 1982 MW JMN Пробные XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982 Серебро
Средняя цена —
Продажи
0 0
200 злотых 1982 MW JMN Пробные XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982 Серебро. ESPAÑA 82
Средняя цена 35 $
Продажи
2 17
200 злотых 1982 MW JMN Пробные XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982 Никель
Средняя цена 85 $
Продажи
0 26
200 злотых 1982 MW JMN Пробные XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982 Серебро
Средняя цена 40 $
Продажи
0 8
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