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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1982 года

для обращения

Аверс
Реверс
10 злотых 1982 MW 100 лет со дня смерти Болеслава Пруса
Средняя цена 230 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
5 злотых 1982 MW
Средняя цена 60 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
2 злотых 1982 MW
Средняя цена 110 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 злотый 1982 MW
Средняя цена 80 $
Продажи
0 94
Аверс
Реверс
50 грошей 1982 MW
Средняя цена 25 $
Продажи
0 14

Памятные золотые

Аверс
Реверс
10000 злотых 1982 CHI SW Иоанн Павел II
Средняя цена 4200 $
Продажи
1 57
Аверс
Реверс
2000 злотых 1982 CHI SW Иоанн Павел II
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 76
Аверс
Реверс
1000 злотых 1982 CHI SW Иоанн Павел II Золото
Средняя цена 690 $
Продажи
0 118

Памятные серебряные

Аверс
Реверс
1000 злотых 1982 MW Иоанн Павел II Серебро
Средняя цена 50 $
Продажи
0 107
Аверс
Реверс
200 злотых 1982 MW JMN XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982 Серебро
Средняя цена 20 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
200 злотых 1982 MW EO Болеслав III Кривоустый Серебро
Средняя цена 30 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
200 злотых 1982 CHI Иоанн Павел II Серебро
Средняя цена 220 $
Продажи
1 156
Аверс
Реверс
100 злотых 1982 CHI Иоанн Павел II
Средняя цена 160 $
Продажи
0 204
Аверс
Реверс
100 злотых 1982 MW Аист Серебро
Средняя цена 50 $
Продажи
0 65

Памятные Медно-никелевые

Аверс
Реверс
50 злотых 1982 MW EO Болеслав III Кривоустый Медно-никель
Средняя цена 20 $
Продажи
0 19

Пробные монеты

Аверс
Реверс
10000 злотых 1982 CHI SW Пробные Иоанн Павел II Золото
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2000 злотых 1982 CHI SW Пробные Иоанн Павел II
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1000 злотых 1982 MW Пробные Иоанн Павел II Никель
Средняя цена 200 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
1000 злотых 1982 MW SW Пробные Иоанн Павел II Никель
Средняя цена 210 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1000 злотых 1982 MW SW Пробные Иоанн Павел II Серебро
Средняя цена 40 $
Продажи
0 59
Аверс
Реверс
1000 злотых 1982 CHI SW Пробные Иоанн Павел II Золото
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
500 злотых 1982 MW EO Пробные Учебный Фрегат "Дар Молодёжи" Никель
Средняя цена 90 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
500 злотых 1982 MW EO Пробные Учебный Фрегат "Дар Молодёжи" Серебро
Средняя цена 25 $
Продажи
1 46
Аверс
Реверс
200 злотых 1982 MW JMN Пробные XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982 Никель
Средняя цена 75 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
200 злотых 1982 MW JMN Пробные XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982 Никель. ESPAÑA 82
Средняя цена 75 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
200 злотых 1982 MW JMN Пробные XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982 Серебро
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
200 злотых 1982 MW JMN Пробные XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982 Серебро. ESPAÑA 82
Средняя цена 35 $
Продажи
2 17
Аверс
Реверс
200 злотых 1982 MW JMN Пробные XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982 Никель
Средняя цена 85 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
200 злотых 1982 MW JMN Пробные XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982 Серебро
Средняя цена 40 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
200 злотых 1982 MW EO Пробные Болеслав III Кривоустый Никель
Средняя цена 100 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
200 злотых 1982 MW SW Пробные Болеслав III Кривоустый Никель
Средняя цена 130 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
200 злотых 1982 MW SW Пробные Болеслав III Кривоустый Серебро
Средняя цена 65 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
200 злотых 1982 CHI Пробные Иоанн Павел II Серебро
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
100 злотых 1982 MW Пробные Аист Никель
Средняя цена 160 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
100 злотых 1982 MW Пробные Аисты Никель
Средняя цена 190 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
100 злотых 1982 MW Пробные Аисты Серебро
Средняя цена 75 $
Продажи
1 27
Аверс
Реверс
50 злотых 1982 MW EO Пробные Болеслав III Кривоустый Никель
Средняя цена 110 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
50 злотых 1982 MW EO Пробные Болеслав III Кривоустый Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 злотых 1982 MW Пробные 100 лет со дня смерти Болеслава Пруса Алюминий
Средняя цена 790 $
Продажи
0 10
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