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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1982 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 2 злотых 1982 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 2 злотых 1982 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 3,0 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 43,318,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1982
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1982 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5700 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1800 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Niemczyk (3)
  • Numimarket (2)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (2)
Польша 2 злотых 1982 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1982 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша 2 злотых 1982 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 2 злотых 1982 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность PF67 NGC
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Польша 2 злотых 1982 MW на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 2 злотых 1982 MW на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2 злотых 1982 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 2 злотых 1982 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1982 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 2 злотых 1982 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1982 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 2 злотых 1982 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1982 MW на аукционе Bereska - January 27, 2021
Продавец Bereska
Дата 27 января 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1982 MW на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Польша 2 злотых 1982 MW на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1982 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 2 злотых 1982 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1982 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 2 злотых 1982 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1982 MW на аукционе Bereska - April 15, 2020
Польша 2 злотых 1982 MW на аукционе Bereska - April 15, 2020
Продавец Bereska
Дата 15 апреля 2020
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1982 MW на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 2 злотых 1982 MW на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1982 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 2 злотых 1982 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1982 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 2 злотых 1982 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1982 MW на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 2 злотых 1982 MW на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1982 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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