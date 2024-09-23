2 злотых 1982 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1982 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5700 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1800 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.

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