Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1982 года MW (Польша, Народная Республика)
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1982 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5700 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1800 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.
Сохранность
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность PF67 NGC
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Bereska
Дата 27 января 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Bereska
Дата 15 апреля 2020
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 злотых 1982 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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