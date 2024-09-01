Пробные 200 злотых 1982 года MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1982 года "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" со знаком MW JMN. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 637 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 550 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2019.

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