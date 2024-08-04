Пробные монеты 200 злотых Народной Республики - Польша
200 злотых 1974 Пробные30 лет Польской Народной Республики
200 злотых 1975 Пробные30 лет победы над фашизмом
200 злотых 1975 Пробные30 лет победы над фашизмом
200 злотых 1975 Пробные30 лет победы над фашизмом
200 злотых 1976 ПробныеXXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976
200 злотых 1976 ПробныеXXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976
200 злотых 1976 ПробныеXXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976
200 злотых 1979 ПробныеМешко I
200 злотых 1979 ПробныеМешко I
200 злотых 1980 ПробныеXIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980
200 злотых 1980 ПробныеXIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980
200 злотых 1980 ПробныеБолеслав I Храбрый
200 злотых 1980 ПробныеБолеслав I Храбрый
200 злотых 1980 ПробныеКазимир I Восстановитель
200 злотых 1980 ПробныеКазимир I Восстановитель
200 злотых 1981 ПробныеБолеслав II Смелый
200 злотых 1981 ПробныеБолеслав II Смелый
200 злотых 1981 ПробныеВладислав I Герман
200 злотых 1981 ПробныеВладислав I Герман
200 злотых 1982 ПробныеXII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982
200 злотых 1982 ПробныеXII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982
200 злотых 1982 ПробныеБолеслав III Кривоустый
200 злотых 1982 ПробныеБолеслав III Кривоустый
200 злотых 1982-1986 ПробныеИоанн Павел II
200 злотых 1983 ПробныеЯн III Собеский
200 злотых 1983 Пробные300 лет битве при Вене
200 злотых 1984 ПробныеXIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984
200 злотых 1984 ПробныеXXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984
200 злотых 1985 ПробныеЦентр здоровья матери
200 злотых 1985 ПробныеXIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986
200 злотых 1986 ПробныеВладислав I Локоток
200 злотых 1986 ПробныеСова
200 злотых 1987 ПробныеXXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988
200 злотых 1987 ПробныеЧемпионат Европы по футболу 1988
200 злотых 1988 ПробныеXIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990