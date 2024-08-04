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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные монеты 200 злотых Народной Республики - Польша

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200 злотых 1974 Пробные

30 лет Польской Народной Республики
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1974 MW JMN Никель 500 0 341974 MW JMN Серебро. Гурт рубчатый 20 0 221974 MW JMN Серебро. Гурт гладкий - 0 2
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200 злотых 1975 Пробные

30 лет победы над фашизмом
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1975 MW Никель 500 0 261975 MW Серебро 20 0 2
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200 злотых 1975 Пробные

30 лет победы над фашизмом
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1975 MW Никель 500 - 0 221975 MW Серебро - 10,054 0 14
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200 злотых 1975 Пробные

30 лет победы над фашизмом
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1975 MW JMN Никель 500 - 0 241975 MW JMN Серебро - 10,030 0 14
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200 злотых 1976 Пробные

XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1976 MW SW Никель 500 0 221976 MW Серебро 6,048 0 17
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200 злотых 1976 Пробные

XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1976 MW Никель 500 0 291976 MW Серебро 6,050 0 10
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200 злотых 1976 Пробные

XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1976 MW Никель 500 0 291976 MW Серебро 20 0 0
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200 злотых 1979 Пробные

Мешко I
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1979 MW Никель 500 0 201979 MW Серебро 100 0 1
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200 злотых 1979 Пробные

Мешко I
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1979 MW Никель 500 0 241979 MW Серебро 4,100 0 21
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200 злотых 1980 Пробные

XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1980 MW Никель. Без факела 500 0 311980 MW Никель. Факел 500 0 301980 MW Серебро. Без факела 100 0 01980 MW Серебро. Факел 100 0 0
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200 злотых 1980 Пробные

XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1980 MW Никель. Без факела 500 0 261980 MW Никель. Факел 500 0 261980 MW Серебро. Без факела 3,620 0 81980 MW Серебро. Факел 3,620 0 6
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200 злотых 1980 Пробные

Болеслав I Храбрый
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1980 MW Никель 500 0 261980 MW Серебро 20 0 1
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200 злотых 1980 Пробные

Болеслав I Храбрый
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1980 MW Никель 500 0 211980 MW Серебро 4,020 0 20
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200 злотых 1980 Пробные

Казимир I Восстановитель
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1980 MW Никель 500 0 281980 MW Серебро 20 0 2
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200 злотых 1980 Пробные

Казимир I Восстановитель
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1980 MW Никель 500 0 261980 MW Серебро 4,020 0 21
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200 злотых 1981 Пробные

Болеслав II Смелый
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1981 MW Никель 500 0 231981 MW Серебро 20 0 0
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200 злотых 1981 Пробные

Болеслав II Смелый
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1981 MW Никель 500 0 231981 MW Серебро 4,020 0 221981 MW Медно-никель - 0 0
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200 злотых 1981 Пробные

Владислав I Герман
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1981 MW Никель 500 0 221981 MW Серебро 20 0 0
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200 злотых 1981 Пробные

Владислав I Герман
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1981 MW Никель 500 0 221981 MW Серебро 4,020 0 29
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200 злотых 1982 Пробные

XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1982 MW JMN Никель 500 0 211982 MW JMN Никель. ESPAÑA 82 500 0 221982 MW JMN Серебро - 0 01982 MW JMN Серебро. ESPAÑA 82 6,000 2 17
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200 злотых 1982 Пробные

XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1982 MW JMN Никель 500 0 261982 MW JMN Серебро 6,002 0 8
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200 злотых 1982 Пробные

Болеслав III Кривоустый
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1982 MW EO Никель 500 0 18
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200 злотых 1982 Пробные

Болеслав III Кривоустый
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1982 MW SW Никель 500 0 291982 MW SW Серебро 3,000 0 26
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200 злотых 1982-1986 Пробные

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1982 CHI Серебро 6 6 0 01985 CHI Серебро 5 5 0 01985 CHI Золото 5 5 0 01986 CHI Серебро 6 6 0 31986 CHI Золото 6 6 0 0
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200 злотых 1983 Пробные

Ян III Собеский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1983 MW SW Никель 500 0 321983 MW SW Серебро - 0 1
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200 злотых 1983 Пробные

300 лет битве при Вене
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1983 MW EO Никель 500 0 271983 MW EO Серебро 4,000 0 24
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200 злотых 1984 Пробные

XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1984 MW SW Никель 500 0 341984 MW SW Серебро - 0 0
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200 злотых 1984 Пробные

XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1984 MW Никель 500 0 321984 MW Серебро - 0 0
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200 злотых 1985 Пробные

Центр здоровья матери
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1985 MW SW Никель 500 0 651985 MW SW Цинк 37,300 0 35
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200 злотых 1985 Пробные

XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1985 MW TT Никель 500 0 361985 MW TT Медно-никель 15,000 0 24
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200 злотых 1986 Пробные

Владислав I Локоток
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1986 MW SW Никель 500 0 311986 MW SW Медно-никель 10,000 0 29
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200 злотых 1986 Пробные

Сова
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1986 MW ET Никель 500 0 271986 MW ET Медно-никель 6,000 0 18
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200 злотых 1987 Пробные

XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1987 MW TT Никель 500 0 461987 MW TT Медно-никель 10,000 0 15
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200 злотых 1987 Пробные

Чемпионат Европы по футболу 1988
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1987 MW ET Никель 500 0 481987 MW ET Медно-никель 15,000 0 19
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200 злотых 1988 Пробные

XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1988 MW ET Никель 500 0 571988 MW ET Медно-никель 10,000 0 22
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