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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200 злотых 1975 года MW "30 лет победы над фашизмом". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 200 злотых 1975 года MW "30 лет победы над фашизмом" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 200 злотых 1975 года MW "30 лет победы над фашизмом" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 14,5 гр
  • Чистого серебра (0,3496 oz) 10,875 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж PROOF 10,054

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1975
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1975 года "30 лет победы над фашизмом" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1507 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 675 PLN. Торги состоялись 20 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stary Sklep (4)
  • WCN (3)
  • Wójcicki (2)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 330 PLN
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 410 PLN
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность SP68 PCGS
Цена
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Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 1975 "30 лет победы над фашизмом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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