Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 200 злотых 1975 года MW "30 лет победы над фашизмом". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 14,5 гр
- Чистого серебра (0,3496 oz) 10,875 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж PROOF 10,054
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 200 злотых
- Год 1975
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1975 года "30 лет победы над фашизмом" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1507 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 675 PLN. Торги состоялись 20 июня 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wu-eL (1)
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность SP68 PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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