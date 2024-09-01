Пробные 200 злотых 1976 года MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 14,5 гр
- Чистого серебра (0,3496 oz) 10,875 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж PROOF 6,048
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 200 злотых
- Год 1976
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1976 года "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2454 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 675 PLN. Торги состоялись 25 июня 2022.
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