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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200 злотых 1976 года MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 200 злотых 1976 года MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 200 злотых 1976 года MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 14,5 гр
  • Чистого серебра (0,3496 oz) 10,875 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж PROOF 6,048

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1976
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1976 года "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2454 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 675 PLN. Торги состоялись 25 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • Niemczyk (2)
  • Numimarket (1)
  • Stare Monety (2)
  • Stary Sklep (2)
  • WCN (6)
  • Wójcicki (2)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 1976 "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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