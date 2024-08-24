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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1976 года

для обращения

Аверс
Реверс
20 злотых 1976
Средняя цена 45 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
20 злотых 1976 Марцелий Новотко
Средняя цена 270 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
20 злотых 1976 MW Марцелий Новотко
Средняя цена 70 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
10 злотых 1976 MW 100 лет со дня смерти Болеслава Пруса
Средняя цена 290 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
10 злотых 1976 MW AJ 200 лет со дня рождения Адама Мицкевича
Средняя цена 160 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
5 злотых 1976
Средняя цена 65 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 злотых 1976 WK
Средняя цена 65 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
1 злотый 1976
Средняя цена 25 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
50 грошей 1976
Средняя цена 55 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
20 грошей 1976 MW
Средняя цена 40 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
10 грошей 1976 MW
Средняя цена 50 $
Продажи
0 22

Памятные золотые

Аверс
Реверс
500 злотых 1976 MW 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко Золото
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 110
Аверс
Реверс
500 злотых 1976 MW SW Казимир Пулавский Золото
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 84

Памятные серебряные

Аверс
Реверс
200 злотых 1976 MW XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976 Серебро
Средняя цена 35 $
Продажи
0 74
Аверс
Реверс
100 злотых 1976 MW 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко Серебро
Средняя цена 15 $
Продажи
0 82
Аверс
Реверс
100 злотых 1976 MW SW Казимир Пулавский Серебро
Средняя цена 15 $
Продажи
0 85

Пробные монеты

Аверс
Реверс
500 злотых 1976 MW Пробные 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко Никель
Средняя цена 150 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
500 злотых 1976 MW Пробные 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко Золото
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
500 злотых 1976 MW Пробные 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко Никель
Средняя цена 110 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
500 злотых 1976 MW SW Пробные Казимир Пулавский Никель
Средняя цена 100 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
500 злотых 1976 MW SW Пробные Казимир Пулавский Золото
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
500 злотых 1976 MW Пробные Казимир Пулавский Никель
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
200 злотых 1976 MW SW Пробные XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976 Никель
Средняя цена 90 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
200 злотых 1976 MW Пробные XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976 Серебро
Средняя цена 45 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
200 злотых 1976 MW Пробные XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976 Никель
Средняя цена 90 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
200 злотых 1976 MW Пробные XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976 Серебро
Средняя цена 40 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
200 злотых 1976 MW Пробные XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976 Никель
Средняя цена 160 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
200 злотых 1976 MW Пробные XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976 Серебро
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
100 злотых 1976 MW Пробные 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко Никель
Средняя цена 120 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
100 злотых 1976 MW Пробные 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко Серебро
Средняя цена 850 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
100 злотых 1976 MW Пробные 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко Никель
Средняя цена 120 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
100 злотых 1976 MW Пробные 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко Серебро
Средняя цена 80 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
100 злотых 1976 MW SW Пробные Казимир Пулавский Никель
Средняя цена 100 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
100 злотых 1976 MW SW Пробные Казимир Пулавский Серебро
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
100 злотых 1976 MW Пробные Казимир Пулавский Никель
Средняя цена 110 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
100 злотых 1976 MW Пробные Казимир Пулавский Серебро
Средняя цена 50 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
20 злотых 1976 MW JMN Пробные 30 лет бюджетного закона Польской Народной Республики Никель
Средняя цена 160 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
20 злотых 1976 MW JMN Пробные 30 лет бюджетного закона Польской Народной Республики Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 злотых 1976 MW Пробные 30 лет бюджетного закона Польской Народной Республики Никель
Средняя цена 160 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
20 злотых 1976 MW Пробные 30 лет бюджетного закона Польской Народной Республики Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 0
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