Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Монеты Польши 1976 года
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Памятные золотые
Памятные серебряные
Пробные монеты
500 злотых 1976 MW Пробные 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко Никель
Средняя цена 150 $
Продажи
0 20
500 злотых 1976 MW Пробные 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко Золото
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 25
500 злотых 1976 MW Пробные 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко Никель
Средняя цена 110 $
Продажи
0 28
200 злотых 1976 MW SW Пробные XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976 Никель
Средняя цена 90 $
Продажи
0 22
200 злотых 1976 MW Пробные XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976 Серебро
Средняя цена 45 $
Продажи
0 17
200 злотых 1976 MW Пробные XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976 Никель
Средняя цена 90 $
Продажи
0 29
200 злотых 1976 MW Пробные XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976 Серебро
Средняя цена 40 $
Продажи
0 10
200 злотых 1976 MW Пробные XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976 Никель
Средняя цена 160 $
Продажи
0 29
200 злотых 1976 MW Пробные XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976 Серебро
Средняя цена —
Продажи
0 0
100 злотых 1976 MW Пробные 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко Никель
Средняя цена 120 $
Продажи
0 28
100 злотых 1976 MW Пробные 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко Серебро
Средняя цена 850 $
Продажи
0 6
100 злотых 1976 MW Пробные 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко Никель
Средняя цена 120 $
Продажи
0 21
100 злотых 1976 MW Пробные 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко Серебро
Средняя цена 80 $
Продажи
0 12
20 злотых 1976 MW JMN Пробные 30 лет бюджетного закона Польской Народной Республики Никель
Средняя цена 160 $
Продажи
0 27
20 злотых 1976 MW JMN Пробные 30 лет бюджетного закона Польской Народной Республики Медно-никель
Средняя цена —
Продажи
0 0
20 злотых 1976 MW Пробные 30 лет бюджетного закона Польской Народной Республики Никель
Средняя цена 160 $
Продажи
0 27
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