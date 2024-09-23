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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 грошей 1976 года (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 50 грошей 1976 года - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 50 грошей 1976 года - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 25,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1976
  • Монетный двор Кремница
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1976 года. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на Кремницком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 533 проданному на аукционе WDA - MiM за 1600 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (1)
Польша 50 грошей 1976 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 50 грошей 1976 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 35 PLN
Польша 50 грошей 1976 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 50 грошей 1976 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Польша 50 грошей 1976 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 50 грошей 1976 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1976 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 50 грошей 1976 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1976 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 50 грошей 1976 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1976 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 50 грошей 1976 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1976 на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 50 грошей 1976 на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS67 GCN
Цена
Польша 50 грошей 1976 на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 50 грошей 1976 на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS67 GCN
Цена
Польша 50 грошей 1976 на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 50 грошей 1976 на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1976 на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 50 грошей 1976 на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1976 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 50 грошей 1976 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1976 на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Польша 50 грошей 1976 на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1976 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 50 грошей 1976 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1976 на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 50 грошей 1976 на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1976 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 50 грошей 1976 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1976 на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 50 грошей 1976 на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1976 на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 50 грошей 1976 на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1976 на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 50 грошей 1976 на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 грошей 1976 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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