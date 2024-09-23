Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 грошей 1976 года (Польша, Народная Республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 25,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 грошей
- Год 1976
- Монетный двор Кремница
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1976 года. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на Кремницком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 533 проданному на аукционе WDA - MiM за 1600 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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