500 злотых 1976 года MW SW "Казимир Пулавский". Золото (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1976 года "Казимир Пулавский" со знаком MW SW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33156 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3240 USD. Торги состоялись 21 января 2021.

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