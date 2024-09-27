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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

500 злотых 1976 года MW SW "Казимир Пулавский". Золото (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 500 злотых 1976 года MW SW "Казимир Пулавский" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 500 злотых 1976 года MW SW "Казимир Пулавский" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 29,95 гр
  • Чистого золота (0,8666 oz) 26,955 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Тираж PROOF 2,315

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 500 злотых
  • Год 1976
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (84)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1976 года "Казимир Пулавский" со знаком MW SW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33156 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3240 USD. Торги состоялись 21 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (2)
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
2472 $
Цена в валюте аукциона 10000 PLN
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
2225 $
Цена в валюте аукциона 9000 PLN
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе CNG - May 29, 2024
Продавец CNG
Дата 29 мая 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе Stack's - May 19, 2023
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе Stack's - May 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 мая 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
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Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 января 2023
Сохранность UNC
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Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 500 злотых 1976 "Казимир Пулавский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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