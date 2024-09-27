Польша Период: 1506-2020 1506-2020
500 злотых 1976 года MW SW "Казимир Пулавский". Золото (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Золото
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 29,95 гр
- Чистого золота (0,8666 oz) 26,955 гр
- Диаметр 32 мм
- Тираж PROOF 2,315
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 500 злотых
- Год 1976
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (84)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1976 года "Казимир Пулавский" со знаком MW SW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33156 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3240 USD. Торги состоялись 21 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Cieszyńskie CN (1)
- CNG (1)
- Felzmann (5)
- Goldberg (3)
- Heritage (11)
- InAsta (1)
- Künker (5)
- MARCINIAK (2)
- Niemczyk (16)
- Nomisma (1)
- Numimarket (6)
- Numisbalt (1)
- Rauch (2)
- SINCONA (1)
- Sonntag (1)
- Stack's (5)
- Stary Sklep (2)
- V. GADOURY (3)
- WAG (1)
- Warin Global Investments (1)
- WCN (11)
- WDA - MiM (2)
- Wójcicki (2)
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
2472 $
Цена в валюте аукциона 10000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
2225 $
Цена в валюте аукциона 9000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CNG
Дата 29 мая 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 19 мая 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 500 злотых 1976 "Казимир Пулавский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск