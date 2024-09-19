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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1976 года (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 1 злотый 1976 года - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 1 злотый 1976 года - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,12 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 22,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1976
  • Монетный двор Кремница
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1976 года. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на Кремницком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 743 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1000 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (13)
Польша 1 злотый 1976 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 1 злотый 1976 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 1 злотый 1976 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 злотый 1976 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 1 злотый 1976 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 1 злотый 1976 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1976 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 злотый 1976 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1976 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 злотый 1976 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1976 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 злотый 1976 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1976 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 злотый 1976 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1976 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 злотый 1976 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1976 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 1 злотый 1976 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1976 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 злотый 1976 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1976 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 1 злотый 1976 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1976 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 1 злотый 1976 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1976 на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша 1 злотый 1976 на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
Польша 1 злотый 1976 на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Польша 1 злотый 1976 на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1976 на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 1 злотый 1976 на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1976 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 злотый 1976 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1976 на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 1 злотый 1976 на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1976 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1 злотый 1976 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1976 на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 1 злотый 1976 на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1976 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 1 злотый 1976 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1976 на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 1 злотый 1976 на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 PCG
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1976 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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