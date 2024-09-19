Пробные 100 злотых 1976 года MW "Казимир Пулавский". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1976 года "Казимир Пулавский" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358905 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 640 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2022.

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