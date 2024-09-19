Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1976 года MW "Казимир Пулавский". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1976 года MW "Казимир Пулавский" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1976 года MW "Казимир Пулавский" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 16,1 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1976
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1976 года "Казимир Пулавский" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358905 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 640 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (11)
  • Numimarket (2)
  • Stary Sklep (4)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (7)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
128 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PF70 PCG
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 100 злотых 1976 "Казимир Пулавский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1976 года Все польские монеты польские никелевые монеты польские монеты номиналом 100 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск