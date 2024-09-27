Пробные монеты 100 злотых Народной Республики - Польша
100 злотых 1960-1966 ПробныеМешко и Дубравка
100 злотых 1960-1966 ПробныеМешко и Дубравка
100 злотых 1960-1966 ПробныеМешко и Дубравка
100 злотых 1960 ПробныеМешко и Дубравка
100 злотых 1960 ПробныеМешко и Дубравка
100 злотых 1960-1966 ПробныеМешко и Дубравка
100 злотых 1960 ПробныеМешко и Дубравка
100 злотых 1960 ПробныеМешко и Дубравка
100 злотых 1973 ПробныеНиколай Коперник
100 злотых 1973-1974 ПробныеНиколай Коперник
100 злотых 1973 ПробныеНиколай Коперник
100 злотых 1974 ПробныеМария Склодовская-Кюри
100 злотых 1974 ПробныеМария Склодовская-Кюри
100 злотых 1974 ПробныеМария Склодовская-Кюри
100 злотых 1974-1975 ПробныеКоролевский замок в Варшаве
100 злотых 1974-1975 ПробныеЕлена Моджеевская
100 злотых 1975 ПробныеЕлена Моджеевская
100 злотых 1975 ПробныеИгнаций Ян Падеревский
100 злотых 1975 ПробныеИгнаций Ян Падеревский
100 злотых 1976 Пробные200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко
100 злотых 1976 Пробные200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко
100 злотых 1976 ПробныеКазимир Пулавский
100 злотых 1976 ПробныеКазимир Пулавский
100 злотых 1977 ПробныеЗубр
100 злотых 1977 ПробныеОбыкновенный усач
100 злотых 1977 ПробныеГенрик Сенкевич
100 злотых 1977 ПробныеГенрик Сенкевич
100 злотых 1977 ПробныеВладислав Реймонт
100 злотых 1977 ПробныеВладислав Реймонт
100 злотых 1977 ПробныеКоролевский замок на Вавеле
100 злотых 1977 ПробныеКоролевский замок на Вавеле
100 злотых 1978 Пробные200 лет со дня рождения Адама Мицкевича
100 злотых 1978 Пробные200 лет со дня рождения Адама Мицкевича
100 злотых 1978 ПробныеЛось
100 злотых 1978 ПробныеГолова Лося
100 злотых 1978 ПробныеЯнуш Корчак
100 злотых 1978 ПробныеЯнуш Корчак
100 злотых 1978 ПробныеБобр
100 злотых 1978 ПробныеБобр
100 злотых 1978 ПробныеИнтеркосмос 78
100 злотых 1979 ПробныеГенрик Венявский
100 злотых 1979 ПробныеГенрик Венявский
100 злотых 1979 ПробныеЛюдовик Заменгоф
100 злотых 1979 ПробныеЛюдовик Заменгоф
100 злотых 1979 ПробныеРысь
100 злотых 1979 ПробныеРысь
100 злотых 1979 ПробныеСерна
100 злотых 1979 ПробныеСерна
100 злотых 1980 ПробныеXXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980
100 злотых 1980 ПробныеXXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980
100 злотых 1980 ПробныеЯн Кохановский
100 злотых 1980 ПробныеЯн Кохановский
100 злотых 1980 ПробныеГлухарь
100 злотых 1980 ПробныеГлухарь
100 злотых 1980 Пробные50 лет фрегату "Дар Поморья"
100 злотых 1981 ПробныеГенерал Владислав Сикорский
100 злотых 1981 ПробныеГенерал Владислав Сикорский
100 злотых 1981 ПробныеКраков
100 злотых 1981 ПробныеКонь
100 злотых 1981 ПробныеКони
100 злотых 1982 ПробныеАист
100 злотых 1982 ПробныеАисты
100 злотых 1983 ПробныеМедведь
100 злотых 1983 ПробныеМедведи
100 злотых 1984 ПробныеВинценты Витос
100 злотых 1984 Пробные40 лет Польской Народной Республики
100 злотых 1985 ПробныеПшемысл II
100 злотых 1985 ПробныеЦентр здоровья матери
100 злотых 1986 ПробныеВладислав I Локетек
100 злотых 1986 ПробныеИоанн Павел II
100 злотых 1987 ПробныеКазимир III Великий
100 злотых 1988 ПробныеЯдвига
100 злотых 1988 Пробные70-летие Великопольского восстания