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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные монеты 100 злотых Народной Республики - Польша

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100 злотых 1960-1966 Пробные

Мешко и Дубравка
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1960 Никель. Без знака монетного двора 500 0 191960 Серебро. Без знака монетного двора - 0 31966 MW Никель 500 0 181966 MW Серебро - 0 1
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100 злотых 1960-1966 Пробные

Мешко и Дубравка
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1960 Никель 500 0 251960 Серебро 70 0 11960 Медно-никель 10 0 11960 Латунь - 0 11966 MW Серебро 10 0 01966 MW Медно-никель 10 0 0
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100 злотых 1960-1966 Пробные

Мешко и Дубравка
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1960 Никель 500 0 321960 Серебро 6 0 01966 MW Никель 500 0 181966 MW Серебро 31,000 0 146
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100 злотых 1960 Пробные

Мешко и Дубравка
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1960 Никель 500 0 301960 Серебро 13 0 0
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100 злотых 1960 Пробные

Мешко и Дубравка
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1960 Никель 500 0 271960 Серебро 5 0 1
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100 злотых 1960-1966 Пробные

Мешко и Дубравка
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1960 Никель 500 0 321960 Серебро - 0 11960 Нейзильбер 20 0 21966 MW WK Серебро 30,000 0 1011966 MW WK Никель 500 0 17
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100 злотых 1960 Пробные

Мешко и Дубравка
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1960 Никель 500 0 431960 Серебро 29 0 31960 Медно-никель - 0 0
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100 злотых 1960 Пробные

Мешко и Дубравка
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1960 Никель 500 0 331960 Серебро 12 0 2
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100 злотых 1973 Пробные

Николай Коперник
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1973 MW Никель 500 - 0 421973 MW Медь - - 0 01973 MW Алюминий - - 0 11973 MW Серебро - 5,000 0 10
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100 злотых 1973-1974 Пробные

Николай Коперник
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1973 MW Никель 500 0 311973 MW Медь - 0 01973 MW Алюминий - 0 01973 MW Серебро 20 0 11974 MW Медь - 0 1
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100 злотых 1973 Пробные

Николай Коперник
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1973 MW SW Никель 500 - 0 381973 MW SW Алюминий - - 0 61973 MW SW Медь - - 0 11973 MW SW Серебро - 1,222 1 401973 MW SW Золото - - 0 1
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100 злотых 1974 Пробные

Мария Склодовская-Кюри
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1974 MW AJ Никель 500 0 281974 MW AJ Алюминий - 0 01974 MW AJ Серебро 10 0 2
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100 злотых 1974 Пробные

Мария Склодовская-Кюри
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1974 MW AJ Никель 500 - 0 271974 MW AJ Алюминий - - 0 01974 MW AJ Серебро - 10,041 0 18
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100 злотых 1974 Пробные

Мария Склодовская-Кюри
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1974 MW Никель 500 - 0 311974 MW Серебро - 10,131 0 14
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100 злотых 1974-1975 Пробные

Королевский замок в Варшаве
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1974 MW SW Никель 500 - 0 361974 MW SW Медь - - 0 11974 MW SW Серебро 20 - 0 61975 MW SW Серебро - 5,000 0 24
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100 злотых 1974-1975 Пробные

Елена Моджеевская
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1974 MW SW Никель - 0 31974 MW SW Серебро - 0 01975 MW SW Никель 500 0 351975 MW SW Серебро 20 0 0
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100 злотых 1975 Пробные

Елена Моджеевская
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1975 MW AJ Никель 500 0 301975 MW AJ Серебро 20 0 0
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100 злотых 1975 Пробные

Игнаций Ян Падеревский
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1975 MW SW Никель 500 0 341975 MW SW Серебро 20 0 0
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100 злотых 1975 Пробные

Игнаций Ян Падеревский
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1975 MW Никель 500 0 271975 MW Серебро 20 0 0
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100 злотых 1976 Пробные

200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1976 MW Никель 500 0 281976 MW Серебро 20 0 6
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100 злотых 1976 Пробные

200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1976 MW Никель 500 - 0 211976 MW Серебро - 3,000 0 12
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100 злотых 1976 Пробные

Казимир Пулавский
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1976 MW SW Никель 500 0 361976 MW SW Серебро 20 0 5
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100 злотых 1976 Пробные

Казимир Пулавский
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1976 MW Никель 500 - 0 291976 MW Серебро - 3,000 0 12
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100 злотых 1977 Пробные

Зубр
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1977 MW Никель 500 - 0 271977 MW Серебро - 5,400 0 34
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100 злотых 1977 Пробные

Обыкновенный усач
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1977 MW Никель 500 - 0 281977 MW Серебро - 5,100 0 24
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100 злотых 1977 Пробные

Генрик Сенкевич
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1977 MW Никель 500 - 0 261977 MW Серебро - 3,100 0 7
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100 злотых 1977 Пробные

Генрик Сенкевич
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1977 MW Никель 500 - 0 261977 MW Серебро - 3,100 0 8
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100 злотых 1977 Пробные

Владислав Реймонт
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1977 MW Никель 500 - 0 201977 MW Серебро - 3,100 0 8
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100 злотых 1977 Пробные

Владислав Реймонт
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1977 MW Никель 500 - 0 321977 MW Серебро - 3,100 0 7
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100 злотых 1977 Пробные

Королевский замок на Вавеле
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1977 MW Никель 500 0 231977 MW Серебро 100 0 0
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100 злотых 1977 Пробные

Королевский замок на Вавеле
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1977 MW Никель 500 - 0 261977 MW Серебро - 3,100 0 11
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100 злотых 1978 Пробные

200 лет со дня рождения Адама Мицкевича
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1978 MW Никель 500 0 291978 MW Серебро 100 0 1
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100 злотых 1978 Пробные

200 лет со дня рождения Адама Мицкевича
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1978 MW Никель. Без локона 500 - 0 311978 MW Никель. С локоном 500 - 0 281978 MW Серебро. Без локона - 3,100 0 81978 MW Серебро. С локоном 100 - 0 0
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100 злотых 1978 Пробные

Лось
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1978 MW Никель 500 0 231978 MW Серебро 100 0 5
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100 злотых 1978 Пробные

Голова Лося
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1978 MW Никель 500 - 0 191978 MW Серебро - 3,100 0 23
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100 злотых 1978 Пробные

Януш Корчак
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1978 MW Никель 500 0 321978 MW Серебро 100 0 1
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100 злотых 1978 Пробные

Януш Корчак
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1978 MW Никель 500 - 0 281978 MW Серебро - 3,100 0 5
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100 злотых 1978 Пробные

Бобр
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1978 MW Никель 500 0 91978 MW Серебро 100 0 11
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100 злотых 1978 Пробные

Бобр
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1978 MW Никель 500 - 0 211978 MW Серебро - 3,100 0 20
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100 злотых 1978 Пробные

Интеркосмос 78
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1978 MW Никель 500 - 0 321978 MW Серебро - 3,100 0 17
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100 злотых 1979 Пробные

Генрик Венявский
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1979 MW Никель 500 0 331979 MW Серебро 100 0 0
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100 злотых 1979 Пробные

Генрик Венявский
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1979 MW Никель 500 - 0 241979 MW Серебро - 3,100 0 7
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100 злотых 1979 Пробные

Людовик Заменгоф
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1979 MW Никель 500 0 281979 MW Серебро 100 0 0
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100 злотых 1979 Пробные

Людовик Заменгоф
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1979 MW Никель 500 - 0 251979 MW Серебро - 3,100 0 11
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100 злотых 1979 Пробные

Рысь
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1979 MW Никель 500 0 181979 MW Серебро 100 0 0
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100 злотых 1979 Пробные

Рысь
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1979 MW Никель 500 - 0 301979 MW Серебро - 4,100 0 15
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100 злотых 1979 Пробные

Серна
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1979 MW Никель 500 0 231979 MW Серебро 100 0 2
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100 злотых 1979 Пробные

Серна
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1979 MW Никель 500 - 0 211979 MW Серебро - 4,100 0 18
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100 злотых 1980 Пробные

XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1980 MW Никель 500 - 0 341980 MW Серебро - 100 0 0
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100 злотых 1980 Пробные

XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1980 MW Никель 500 - 0 201980 MW Серебро - 4,100 0 10
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100 злотых 1980 Пробные

Ян Кохановский
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1980 MW Никель 500 0 311980 MW Серебро 100 0 0
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100 злотых 1980 Пробные

Ян Кохановский
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1980 MW Никель 500 - 0 361980 MW Серебро - 4,100 0 13
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100 злотых 1980 Пробные

Глухарь
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1980 MW Никель 500 0 241980 MW Серебро 20 0 1
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100 злотых 1980 Пробные

Глухарь
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1980 MW Никель 500 - 0 191980 MW Серебро - 4,018 0 14
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100 злотых 1980 Пробные

50 лет фрегату "Дар Поморья"
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1980 MW Никель 500 - 0 271980 MW Серебро - 4,000 0 20
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100 злотых 1981 Пробные

Генерал Владислав Сикорский
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1981 MW Никель 500 0 241981 MW Серебро 20 0 0
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100 злотых 1981 Пробные

Генерал Владислав Сикорский
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1981 MW Никель 500 - 0 201981 MW Серебро - 5,020 0 13
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100 злотых 1981 Пробные

Краков
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1981 MW Никель 500 - 0 201981 MW Серебро - 4,020 0 16
type-coin
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100 злотых 1981 Пробные

Конь
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1981 MW Никель 500 0 271981 MW Серебро 20 0 3
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100 злотых 1981 Пробные

Кони
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1981 MW Никель 500 - 0 291981 MW Серебро - 4,020 0 22
type-coin
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100 злотых 1982 Пробные

Аист
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1982 MW Никель 500 0 21
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100 злотых 1982 Пробные

Аисты
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1982 MW Никель 500 - 0 301982 MW Серебро - 4,000 1 27
type-coin
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100 злотых 1983 Пробные

Медведь
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1983 MW Никель 500 0 221983 MW Серебро - 0 2
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100 злотых 1983 Пробные

Медведи
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1983 MW Никель 500 0 221983 MW Серебро 3,000 0 34
type-coin
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100 злотых 1984 Пробные

Винценты Витос
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1984 MW TT Никель 500 0 271984 MW TT Медно-никель - 0 3
type-coin
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100 злотых 1984 Пробные

40 лет Польской Народной Республики
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1984 MW Никель 500 0 291984 MW Медно-никель - 0 3
type-coin
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100 злотых 1985 Пробные

Пшемысл II
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1985 MW SW Никель 500 0 291985 MW SW Медно-никель - 0 2
type-coin
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100 злотых 1985 Пробные

Центр здоровья матери
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1985 MW TT Никель 500 0 30
type-coin
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100 злотых 1986 Пробные

Владислав I Локетек
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1986 MW SW Никель 500 0 301986 MW SW Медно-никель - 0 2
type-coin
type-coin

100 злотых 1986 Пробные

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1986 CHI Серебро 6 6 0 4
type-coin
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100 злотых 1987 Пробные

Казимир III Великий
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1987 MW Никель 500 0 381987 MW Медно-никель - 0 9
type-coin
type-coin

100 злотых 1988 Пробные

Ядвига
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1988 MW SW Никель 500 0 331988 MW SW Медно-никель - 0 23
type-coin
type-coin

100 злотых 1988 Пробные

70-летие Великопольского восстания
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1988 MW Никель 500 0 291988 MW Медно-никель - 0 2
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