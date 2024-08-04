Пробные 100 злотых 1977 года MW "Генрик Сенкевич". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1977 года "Генрик Сенкевич" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7131 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 950 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

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