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Польша
1977
Польша
Период:
1506-2020
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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1977
Монеты Польши 1977 года
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Для обращения
Памятные (золото)
Памятные (серебро)
Пробные
для обращения
20 злотых 1977 MW Марцелий Новотко
Средняя цена
280 $
Продажи
0
9
10 злотых 1977 MW 100 лет со дня смерти Болеслава Пруса
Средняя цена
80 $
Продажи
0
10
10 злотых 1977 MW AJ 200 лет со дня рождения Адама Мицкевича
Средняя цена
65 $
Продажи
0
3
5 злотых 1977
Средняя цена
40 $
Продажи
0
18
2 злотых 1977 WK
Средняя цена
50 $
Продажи
0
11
1 злотый 1977 MW
Средняя цена
80 $
Продажи
0
52
50 грошей 1977 MW
Средняя цена
80 $
Продажи
0
23
20 грошей 1977 MW
Средняя цена
50 $
Продажи
0
25
10 грошей 1977 MW
Средняя цена
65 $
Продажи
0
19
Памятные золотые
2000 злотых 1977 MW Фридерик Шопен
Золото
Средняя цена
550 $
Продажи
1
116
Памятные серебряные
100 злотых 1977 MW Зубр
Серебро
Средняя цена
35 $
Продажи
0
80
100 злотых 1977 MW Генрик Сенкевич
Серебро
Средняя цена
20 $
Продажи
0
46
100 злотых 1977 MW Владислав Реймонт
Серебро
Средняя цена
20 $
Продажи
0
50
100 злотых 1977 MW Королевский замок на Вавеле
Серебро
Средняя цена
20 $
Продажи
0
52
Пробные монеты
2000 злотых 1977 MW Пробные Фридерик Шопен
Никель
Средняя цена
120 $
Продажи
0
46
2000 злотых 1977 MW Пробные Фридерик Шопен
Золото
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2000 злотых 1977 MW Пробные Фридерик Шопен
Алюминий
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
2
2000 злотых 1977 MW Пробные Фридерик Шопен
Медь
Средняя цена
—
Продажи
0
1
2000 злотых 1977 MW Пробные Фридерик Шопен
Серебро
Средняя цена
390 $
Продажи
0
7
100 злотых 1977 MW Пробные Зубр
Никель
Средняя цена
140 $
Продажи
0
27
100 злотых 1977 MW Пробные Зубр
Серебро
Средняя цена
50 $
Продажи
0
34
100 злотых 1977 MW Пробные Обыкновенный усач
Никель
Средняя цена
190 $
Продажи
0
28
100 злотых 1977 MW Пробные Обыкновенный усач
Серебро
Средняя цена
80 $
Продажи
0
24
100 злотых 1977 MW Пробные Генрик Сенкевич
Никель
Средняя цена
120 $
Продажи
0
26
100 злотых 1977 MW Пробные Генрик Сенкевич
Серебро
Средняя цена
40 $
Продажи
0
7
100 злотых 1977 MW Пробные Генрик Сенкевич
Никель
Средняя цена
95 $
Продажи
0
26
100 злотых 1977 MW Пробные Генрик Сенкевич
Серебро
Средняя цена
40 $
Продажи
0
8
100 злотых 1977 MW Пробные Владислав Реймонт
Никель
Средняя цена
95 $
Продажи
0
20
100 злотых 1977 MW Пробные Владислав Реймонт
Серебро
Средняя цена
35 $
Продажи
0
8
100 злотых 1977 MW Пробные Владислав Реймонт
Никель
Средняя цена
100 $
Продажи
0
32
100 злотых 1977 MW Пробные Владислав Реймонт
Серебро
Средняя цена
45 $
Продажи
0
7
100 злотых 1977 MW Пробные Королевский замок на Вавеле
Никель
Средняя цена
85 $
Продажи
0
23
100 злотых 1977 MW Пробные Королевский замок на Вавеле
Серебро
Средняя цена
—
Продажи
0
0
100 злотых 1977 MW Пробные Королевский замок на Вавеле
Никель
Средняя цена
100 $
Продажи
0
26
100 злотых 1977 MW Пробные Королевский замок на Вавеле
Серебро
Средняя цена
90 $
Продажи
0
11
20 злотых 1977 MW Пробные Мария Конопницкая
Никель
Средняя цена
90 $
Продажи
0
28
20 злотых 1977 MW Пробные Мария Конопницкая
Медно-никель
Средняя цена
880 $
Продажи
0
1
1 злотый 1977 MW Пробный
Медно-никель
Средняя цена
750 $
Продажи
0
4
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Польша
Период
1506-2020
Категория
Зактрыть
???
Польша
Период
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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