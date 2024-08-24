Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1977 года

для обращения

Аверс
Реверс
20 злотых 1977 MW Марцелий Новотко
Средняя цена 280 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
10 злотых 1977 MW 100 лет со дня смерти Болеслава Пруса
Средняя цена 80 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
10 злотых 1977 MW AJ 200 лет со дня рождения Адама Мицкевича
Средняя цена 65 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 злотых 1977
Средняя цена 40 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
2 злотых 1977 WK
Средняя цена 50 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 злотый 1977 MW
Средняя цена 80 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
50 грошей 1977 MW
Средняя цена 80 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
20 грошей 1977 MW
Средняя цена 50 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
10 грошей 1977 MW
Средняя цена 65 $
Продажи
0 19

Памятные золотые

Аверс
Реверс
2000 злотых 1977 MW Фридерик Шопен Золото
Средняя цена 550 $
Продажи
1 116

Памятные серебряные

Аверс
Реверс
100 злотых 1977 MW Зубр Серебро
Средняя цена 35 $
Продажи
0 80
Аверс
Реверс
100 злотых 1977 MW Генрик Сенкевич Серебро
Средняя цена 20 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
100 злотых 1977 MW Владислав Реймонт Серебро
Средняя цена 20 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
100 злотых 1977 MW Королевский замок на Вавеле Серебро
Средняя цена 20 $
Продажи
0 52

Пробные монеты

Аверс
Реверс
2000 злотых 1977 MW Пробные Фридерик Шопен Никель
Средняя цена 120 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
2000 злотых 1977 MW Пробные Фридерик Шопен Золото
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2000 злотых 1977 MW Пробные Фридерик Шопен Алюминий
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2000 злотых 1977 MW Пробные Фридерик Шопен Медь
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2000 злотых 1977 MW Пробные Фридерик Шопен Серебро
Средняя цена 390 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
100 злотых 1977 MW Пробные Зубр Никель
Средняя цена 140 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
100 злотых 1977 MW Пробные Зубр Серебро
Средняя цена 50 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
100 злотых 1977 MW Пробные Обыкновенный усач Никель
Средняя цена 190 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
100 злотых 1977 MW Пробные Обыкновенный усач Серебро
Средняя цена 80 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
100 злотых 1977 MW Пробные Генрик Сенкевич Никель
Средняя цена 120 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
100 злотых 1977 MW Пробные Генрик Сенкевич Серебро
Средняя цена 40 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
100 злотых 1977 MW Пробные Генрик Сенкевич Никель
Средняя цена 95 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
100 злотых 1977 MW Пробные Генрик Сенкевич Серебро
Средняя цена 40 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
100 злотых 1977 MW Пробные Владислав Реймонт Никель
Средняя цена 95 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
100 злотых 1977 MW Пробные Владислав Реймонт Серебро
Средняя цена 35 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
100 злотых 1977 MW Пробные Владислав Реймонт Никель
Средняя цена 100 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
100 злотых 1977 MW Пробные Владислав Реймонт Серебро
Средняя цена 45 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
100 злотых 1977 MW Пробные Королевский замок на Вавеле Никель
Средняя цена 85 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
100 злотых 1977 MW Пробные Королевский замок на Вавеле Серебро
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
100 злотых 1977 MW Пробные Королевский замок на Вавеле Никель
Средняя цена 100 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
100 злотых 1977 MW Пробные Королевский замок на Вавеле Серебро
Средняя цена 90 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
20 злотых 1977 MW Пробные Мария Конопницкая Никель
Средняя цена 90 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
20 злотых 1977 MW Пробные Мария Конопницкая Медно-никель
Средняя цена 880 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 злотый 1977 MW Пробный Медно-никель
Средняя цена 750 $
Продажи
0 4
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск