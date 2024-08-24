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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 грошей 1977 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 20 грошей 1977 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 грошей 1977 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,0 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 80,730,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1977
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1977 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 701 проданному на аукционе WDA - MiM за 1900 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (16)
  • Wójcicki (1)
Польша 20 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 20 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша 20 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 20 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Польша 20 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 20 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 20 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1977 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 20 грошей 1977 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
Польша 20 грошей 1977 MW на аукционе Numis Poland - July 13, 2022
Польша 20 грошей 1977 MW на аукционе Numis Poland - July 13, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 13 июля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1977 MW на аукционе Numis Poland - July 13, 2022
Польша 20 грошей 1977 MW на аукционе Numis Poland - July 13, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 13 июля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1977 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 20 грошей 1977 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1977 MW на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 20 грошей 1977 MW на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 20 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1977 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 20 грошей 1977 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 20 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 20 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 20 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1977 MW на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша 20 грошей 1977 MW на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 20 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша 20 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 20 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1977 MW на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша 20 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS65 PL NGC
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Польша 20 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - April 8, 2020
Польша 20 грошей 1977 MW на аукционе WDA - MiM - April 8, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 8 апреля 2020
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 грошей 1977 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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