Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 грошей 1977 года MW (Польша, Народная Республика)
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1977 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 701 проданному на аукционе WDA - MiM за 1900 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 13 июля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 13 июля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Где продать?
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