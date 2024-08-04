Пробные 100 злотых 1977 года MW "Зубр". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1977 года "Зубр" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2554 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 850 PLN. Торги состоялись 12 декабря 2020.

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