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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1977 года MW "Зубр". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1977 года MW "Зубр" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1977 года MW "Зубр" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 15,8 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1977
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1977 года "Зубр" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2554 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 850 PLN. Торги состоялись 12 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
209 $
Цена в валюте аукциона 820 PLN
Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 660 PLN
Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 100 злотых 1977 MW "Зубр" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1977 "Зубр" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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