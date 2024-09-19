Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1977 года MW "Владислав Реймонт". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 15,9 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1977
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1977 года "Владислав Реймонт" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1631 проданному на аукционе Stary Sklep за 900 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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