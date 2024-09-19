Пробные 100 злотых 1977 года MW "Владислав Реймонт". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1977 года "Владислав Реймонт" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1631 проданному на аукционе Stary Sklep за 900 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.

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