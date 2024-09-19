Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1977 года MW "Владислав Реймонт". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1977 года "Владислав Реймонт" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1063 проданному на аукционе Stary Sklep за 330 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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