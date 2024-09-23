1 злотый 1977 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1977 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 859 проданному на аукционе WDA - MiM за 2200 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность UNC (52) Сохранность (слабы) MS67 (4) MS66 (15) MS65 (23) MS64 (5) MS63 (1) MS62 (2) PL (8) Сервис NGC (46) GCN (3) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

Cieszyńskie CN (5)

COINSNET (2)

MARCINIAK (1)

Niemczyk (6)

Numimarket (12)

Numis Poland (2)

Numisbalt (1)

Stary Sklep (1)

WDA - MiM (11)

Wójcicki (11)