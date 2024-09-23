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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1977 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 1 злотый 1977 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 1 злотый 1977 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,12 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 65,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1977
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1977 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 859 проданному на аукционе WDA - MiM за 2200 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 злотый 1977 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 1 злотый 1977 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша 1 злотый 1977 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 1 злотый 1977 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Польша 1 злотый 1977 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 1 злотый 1977 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1977 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 злотый 1977 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1977 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 злотый 1977 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1977 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 злотый 1977 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1977 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 злотый 1977 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1977 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 злотый 1977 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1977 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 1 злотый 1977 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS65 GCN
Цена
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Польша 1 злотый 1977 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 1 злотый 1977 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1977 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 злотый 1977 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1977 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 1 злотый 1977 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1977 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 1 злотый 1977 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1977 MW на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 1 злотый 1977 MW на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1977 MW на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 1 злотый 1977 MW на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS65 GCN
Цена
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Польша 1 злотый 1977 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 1 злотый 1977 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1977 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 1 злотый 1977 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1977 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1 злотый 1977 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1977 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1 злотый 1977 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1977 MW на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 1 злотый 1977 MW на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1977 MW на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 1 злотый 1977 MW на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1977 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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