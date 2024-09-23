Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1977 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 2,12 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 65,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1977
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1977 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 859 проданному на аукционе WDA - MiM за 2200 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS65 GCN
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS65 GCN
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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