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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 1977 года MW "Владислав Реймонт". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 100 злотых 1977 года MW "Владислав Реймонт" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 100 злотых 1977 года MW "Владислав Реймонт" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Тираж PROOF 20,150

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1977
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1977 года "Владислав Реймонт" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 637 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 280 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (9)
  • Wójcicki (3)
  • Wu-eL (2)
Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" на аукционе Münzen & Medaillen - January 23, 2024
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 100 злотых 1977 MW "Владислав Реймонт" на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 100 злотых 1977 "Владислав Реймонт" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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