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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Памятные серебряные 100 злотых Народной Республики - Польша

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100 злотых 1966

Мешко и Дубравка
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1966 MW Серебро 198,000 0 713
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100 злотых 1973-1974

Николай Коперник
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1973 MW Серебро 51,048 0 671974 MW Серебро 50,000 0 45
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100 злотых 1974

Мария Склодовская-Кюри
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1974 MW AJ Серебро 50,000 0 60
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100 злотых 1975

Королевский замок в Варшаве
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1975 MW SW Серебро 50,177 0 70
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100 злотых 1975

Игнаций Ян Падеревский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1975 MW SW Серебро 60,184 0 77
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100 злотых 1975

Елена Моджеевская
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1975 MW SW Серебро 60,158 0 73
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100 злотых 1976

200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1976 MW Серебро 100,148 0 82
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100 злотых 1976

Казимир Пулавский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1976 MW SW Серебро 100,334 0 85
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100 злотых 1977

Зубр
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1977 MW Серебро 30,050 0 80
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100 злотых 1977

Генрик Сенкевич
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1977 MW Серебро 20,000 0 46
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100 злотых 1977

Владислав Реймонт
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1977 MW Серебро 20,150 0 50
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100 злотых 1977

Королевский замок на Вавеле
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1977 MW Серебро 30,000 0 52
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100 злотых 1978

200 лет со дня рождения Адама Мицкевича
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1978 MW Серебро 30,000 0 50
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100 злотых 1978

Лось
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1978 MW Серебро 30,000 0 78
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100 злотых 1978

Януш Корчак
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1978 MW Серебро 30,000 0 74
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100 злотых 1978

Бобр
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1978 MW Серебро 30,000 0 84
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100 злотых 1979

Генрик Венявский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1979 MW Серебро 30,000 0 58
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100 злотых 1979

Людовик Заменгоф
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1979 MW Серебро 30,000 0 72
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100 злотых 1979

Рысь
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1979 MW Серебро 20,000 0 77
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100 злотых 1979

Серна
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1979 MW Серебро 20,000 0 63
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100 злотых 1980

XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1980 MW Серебро 10,000 0 48
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100 злотых 1980

Ян Кохановский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1980 MW Серебро 10,000 1 36
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100 злотых 1980

Глухарь
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1980 MW Серебро 18,000 0 60
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100 злотых 1981

Генерал Владислав Сикорский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1981 MW Серебро 12,000 0 40
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100 злотых 1981

Конь
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1981 MW Серебро 12,000 0 66
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100 злотых 1982-1986

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1982 CHI 8,700 3,750 0 2041985 CHI - 5 0 41986 CHI 80 128 0 66
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100 злотых 1982

Аист
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1982 MW Серебро 12,000 0 65
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100 злотых 1983

Медведь
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1983 MW Серебро 8,000 0 58
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