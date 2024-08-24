Памятные серебряные 100 злотых Народной Республики - Польша
100 злотых 1966Мешко и Дубравка
100 злотых 1973-1974Николай Коперник
100 злотых 1974Мария Склодовская-Кюри
100 злотых 1975Королевский замок в Варшаве
100 злотых 1975Игнаций Ян Падеревский
100 злотых 1975Елена Моджеевская
100 злотых 1976200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко
100 злотых 1976Казимир Пулавский
100 злотых 1977Зубр
100 злотых 1977Генрик Сенкевич
100 злотых 1977Владислав Реймонт
100 злотых 1977Королевский замок на Вавеле
100 злотых 1978200 лет со дня рождения Адама Мицкевича
100 злотых 1978Лось
100 злотых 1978Януш Корчак
100 злотых 1978Бобр
100 злотых 1979Генрик Венявский
100 злотых 1979Людовик Заменгоф
100 злотых 1979Рысь
100 злотых 1979Серна
100 злотых 1980XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980
100 злотых 1980Ян Кохановский
100 злотых 1980Глухарь
100 злотых 1981Генерал Владислав Сикорский
100 злотых 1981Конь
100 злотых 1982-1986Иоанн Павел II
100 злотых 1982Аист
100 злотых 1983Медведь